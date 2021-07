L’édition réussie des Clamecy Classes 2021 installe l’événement pour longtemps

Commune rurale de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, Clamecy fête la création artistique à sa façon. Par les ClamecyClasses, elle choisit la fraternité et la transmission.

Capitalisant sur le succès des deux Master Class, l’une de Blues, l’autre des arts de la parole, la ville a organisé durant la troisième semaine de juillet les ClamecyClasses 2021. Nous y étions. Au-delà des querelles de la capitale et de ses assemblées, loin du bruit des bottes prêtées au gouvernement par une opposition antivax-antipass avide de manifestes révolutionnaires et insurrectionnels, au sein d’un nommé avec condescendance territoire, nous avons découvert un magnifique festival où l’on se soumet de bonne grâce aux règles sanitaires car ce sont celles du collectif et dans la ferme intention de profiter au mieux de moments culturels et fraternels.

La promesse des ClamecyClasses est d’offrir un espace de découverte, d’enseignement et de partage. Pari tenu pour l’édition 2021 par la magie opérée de l’équipe de bénévoles et par le soutien volontaire d’une municipalité gérée par un maire militant, Nicolas Bourdoune qui, rappelons-le, fut celui qui installait symboliquement le drapeau LGBT à côté de celui de la France et de l’Europe sur le fronton de sa mairie.

Au cours de cette manifestation à vocation ouverte et pédagogique, des stagiaires de toutes origines ont travaillé leur discipline de prédilection, se mélangeant aux stagiaires d’autres disciplines. Comme des respirations de cette semaine pédagogique des représentations gratuites ouvertes au plus grand nombre furent offertes par les professeurs des différentes classes. Le public vint nombreux.

Cette année, le champ apprenant s’est articulé en deux propositions : Une Master Class Blues qui a réuni 30 musiciens amateurs autour de cinq grands bluesmen français (Nico Duportal, Kevin Doublé & friends) et une Master Class Textes et Musiques pour découvrir ou parfaire son niveau de lecture à voix haute dans un cadre professionnel ou amateur. Lire à voix haute permet à l’étudiant de travailler la forme de ses oraux, à l’adolescent d’affirmer sa confiance en lui, à l’entrepreneur de présenter son projet…

Les étudiants accompagnés de Françoise de Maubus à la harpe ont abordé en fin de parcours les différentes possibilités de musicaliser une lecture. Ainsi, une des soirées de respiration du festival fut la lecture par Solange Boulanger de textes de Colette (l’écrivaine est régionale de l’étape, nous sommes près de la Puisaye) accompagnée à la Harpe de Françoise de Maubus. Le moment fut délicieux.

Comédienne de formation, Solange Boulanger surtout connue pour ses doublages en français de dessins animés, de séries et de films étrangers pour le cinéma et la télévision (elle est, entre autres, la voix française de Dolores Ombrage -Imelda Staunton- dans la série Harry Potter) a participé à des montages poétiques sur des auteurs anciens et contemporains, en compagnie d’Alain Sachs, ainsi qu’à de grands récits musicaux pour France-Culture et le festival d’Avignon, sous la direction de Bruno De La Salle. En association avec d’autres artistes musiciens ou comédiens, elle développe depuis plusieurs années son activité de lectrice et réalise une quinzaine de concerts-lectures présentés en médiathèques, librairies, centres culturels et festivals. Elle anime également des cycles de formations sur la lecture à voix haute pour les bibliothèques, les lycées et certains festivals, à Paris, en région et en Nouvelle-Calédonie…

A ses cotés la harpiste Françoise de Maubus. Musicienne et enseignante, Françoise de Maubus obtient en 1990 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, les premiers prix de Harpe et de Musique de chambre. En 1995, elle est nommée Harpe Solo de l’Orchestre des Concerts Lamoureux dirigé par Yutaka Sado. Plusieurs fois par an, elle est invitée à jouer au sein d’orchestres internationaux : Orchestre Philharmonique de Berlin, Orchestres Philharmoniques de Radio France, d’Amsterdam, de Porto (…) dirigés par Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Marek Janowski, Myung-Whun Chung, Pierre Boulez, James Levine, Christian Thielemann, Seiji Ozawa, Ricardo Muti… Elle joue également sur instruments d’époque et se produit en concert, tant en harpe seule qu’en musique de chambre, sur des programmes de musiques françaises du XXème siècle. Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de harpe depuis 1995, elle enseigne pendant dix ans dans les conservatoires de la Ville de Paris avant d’être nommée au CRR de Versailles en 2006.

On l’aura compris. Les territoires savent être des lieux d’excellence et d’émotions. Nous avons applaudi aux solos de harpe, à la cantillation souriante des textes de Colette. Déjà nous attendons la prochaine édition 2022 des ClamecyClass.

Visuel : Crédit Photos Clamecy Classes + DR