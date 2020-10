Et maintenant…? un témoignage émouvant à la Manufacture des Abbesses

Eirin Forsberg magnifique artiste a imaginé un seule-en-scène sur le délicat mais galvaudé sujet des violences conjugales. L’écriture tout en retenue invente ; la pièce est à découvrir à la Manufacture des Abbesses.

Et maintenant…? est pour nous l’occasion de découvrir Eirin Forsberg remarquable de puissance et de sensibilité. La comédienne est venue à Paris de sa Norvège natale où elle a terminé l’École Jacques Lecoq en 1998. Elle a également été formée à l’Académie de Théâtre d’Oslo, L’École d’Acteur Comique de Reggio Emilia en Italie et plusieurs master-classes à New York et Los Angeles. Elle a joué dans de nombreux spectacles en France, en Italie et en Norvège d’un répertoire tant classique que contemporain. Elle pratique aussi le chant celtique et la danse de tango Argentin.

Un texte fort et juste

C’est ainsi une authentique artiste qui a co-écrit le témoignage d’une vie de femme plus compliquée que d’ordinaire. Une existence singulière: Une mère célibataire avec une enfant rencontre un homme qui tombe éperdument amoureux d’elle. Ils se marient. Dix ans plus tard, elle dépose plainte pour violences conjugales. L’histoire (la pièce) commence à l’instant où elle s’échappe du domicile conjugal. Avec son léger accent venu d’ailleurs, frêle et belle, Eirin Forsberg se présente à nous dans un décor minimaliste. En une heure au rythme soutenu, nous traversons une tranche de vie : d’un bonheur à l’autre avec au centre un traumatisme inacceptable : la violence de l’homme aimé.

Une interprétation juste

La subtile mise en scène se retire au profit de la performance de la comédienne. L’écriture est impressionniste au sens où les sentiments apparaissent de façon fugitive au sein d’un puzzle qui se compose au fil de l’eau de flash back et de confessions. Le plaisir du spectateur se source du refus de psychologisation et d’une réticence à boursoufler les motifs. Le texte coécrit avec l’auteur de romans Gilles La Carbona déploie ainsi toute sa force tandis que Eirin Forsberg joue juste.

Après le drame demeure l’optimisme et nous sortons ravis de cette performance avec la question finale : Et maintenant…?

Et maintenant…?

Avec Eirin Forsberg

Mise en scène Philippe Sollier

Ecrit par Eirin forsberg & Gilles La Carbona

Création lumière Philippe Sollier

Spectacle Maintenu à 19H,

Du 14 octobre au 21 novembre, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis

Durée 1h

Visuel : © Autorisation d’utilisation par La Manufacture des Abbesses