« Embrasse moi sur ta tombe », une pièce édifiante et foutraque

Quelques rares tel Ahmed Madani ou Dominique Ziegler ont su présenter l’endoctrinement des fondamentalistes tel qu’il est. Le duo Jean-Daniel Mangnin et Maryam Khakipour continue l’entreprise et y ajoute la puissance littéraire de l’humour. C’est à ne pas rater.

Un texte décapant

Plusieurs pièces ont déjà traité de la question du djihadisme, toujours avec faiblesse, souvent avec complaisance ; on se souviendra par exemple la pièce Djihad de Ismaël Saidi qui imaginait les terroristes en de sympathiques et analphabètes pieds nickelés issus d’une banlieue défavorisée. Pourtant le sujet est grave. Car sous l’indulgence des uns et la parano des autres se cachent le même mépris, la même condescendance et le même malentendu. Le jihadiste s’y résumerait en une image d’Épinal hors de nous ; soit il est une victime du capitalisme et du colonialisme soit il est un monstre génétiquement assassin. Les deux extrêmes se rejoignent dans les raccourcis. Dans le même racisme.

Après les cours du Conservatoire d’art dramatique en Iran et son engagement comme actrice au Théâtre de la Ville de Téhéran, Maryam Khakipour arrive à Paris en 1982. Avec Embrasse moi sur ta tombe, elle imagine un scénario fort et drôle. Adapté par elle et Jean-Daniel Mangnin le récit devient une pièce captivante entre réalisme et surréalisme.

L’humour aide au récit

Dans Embrasse moi sur ta tombe, et c’est le génie de l’intrigue, le loup solitaire n’est ni musulman ni même converti, il est un individu, grand dadais puceau et suicidaire corseté entre l’absence d’un père et le débordement d’une mère envahissante et incestuelle. Il sera facilement enrôlé par un recruteur pas plus musulman ni converti que lui, un petit lascar désœuvré en quête de ressources et d’absolu. La chaîne des responsabilités s’évanouit en Syrie ou ailleurs, là où des donneurs d’ordre orchestrent la guerre qui nous ait fait. Il y un ravissement supplémentaire dans l’intrigue que sans spoiler nous raconterons comme le retour délirant, hallucinatoire et sacrément comique du père.

Une interprétation ciselée

Pour raconter cette histoire entre tragédie et comédie, il fallait s’en remettre à des talents assurés. Benjamin Wangermée est le recruteur. Son pouvoir comique fascine. Son jeu complexe et ambivalent explique tout, nous aide à tout comprendre, à repérer le principe actif des catastrophes. René Turquois et Hélène Viaux incarnent avec précision leur personnage. Christine Murillo, une fois de plus merveilleuse impressionne, elle fait son show. En charge de la comédie, elle assure. Elle est la couleur du spectacle à ne pas rater.

Embrasse moi sur ta tombe

Une pièce de : Jean-Daniel Magnin

Inspirée du scénario de : Maryam Khakipour

Mise en scène : Jean-Daniel Magnin, Maryam Khakipour

Avec : Christine Murillo, René Turquois, Hélène Viaux, Benjamin Wangermée

Durée 1H10

Au théâtre du Rond point jusqu’au 20 février.

Crédit photo ©Giovanni Cittadini Cesi