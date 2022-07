Avignon OFF 2022 : Téléphone-moi, une fresque familiale brillante sur 3 époques

C’est une fresque sur 3 générations qui se joue dans des cabines téléphoniques. Un siècle de rencontres, de drames et de pertes, où se tisse la légende familiale. Une énigme à résoudre parmi les mensonges et les époques, de la libération de Paris à la victoire de Zidane en 1998. Intense et poignant.

Il y a, pour ceux qui les ont connues, une certaine nostalgie à se replonger dans l’époque des cabines téléphoniques, quand les portables n’existaient pas, et qu’il fallait parfois aller au du coin de la rue pour appeler ou attendre un coup de fil. On y faisait souvent de drôles de rencontres, et il n’était pas très pratique d’y avoir des conversations privées. Téléphone-moi est bâtie autour de ce lieu, où tout se trame, où tout se noue et se dénoue, où les personnages vont être confrontés aux méandres de leur histoire familiale. Tel un puzzle inter-générationel, le fil de l’histoire de ces personnages se dévoile, faite de mensonges, d’amour contrarié, et de tragédies. Là, la grande histoire se mélange avec la petite, quand la libération de Paris fait écho à la victoire de la France à la Coupe du monde en 98 et à un certain mois de Mai 1981.

3 époques, et un récit sur l’absence

Avec une grande émotion et beaucoup de justesse, les acteurs nous font revivre le cours de notre propre histoire, et de nos souvenirs. C’est une histoire française qui démarre en 1945. Une résistante donne ses rendez-vous à un informateur dans une cabine téléphonique. 40 ans plus tard, un homme séparé de la mère de ses enfants trouve refuge dans une cabine d’où il appelle son père en maison de retraite, à la veille de l’arrivée de la gauche au pouvoir. En 1998, une jeune fille laisse des messages à sa mère d’une autre cabine, elle vient juste d’apprendre qu’elle est enceinte. Petit à petit, le fil se tisse entre eux, et tout prend sens. Pourquoi celui-ci n’arrive pas à dire je t’aime, pourquoi celle-là s’acharne à laisser des messages à une mère qui ne répond pas, pourquoi les mensonges et les non-dits les enferment dans un passé qui les poursuit.

Grâce à une mise en scène très cinématographique, et une écriture au cordeau, Téléphone-moi vous laissera le souvenir d’un très beau moment de théâtre et l’espoir que tout peut se réparer.

Téléphone-Moi de la compagnie F.O.U.I.C au 11 Avignon jusqu’au 29 Juillet, et en tournée à partir de Novembre 2022