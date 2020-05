Les spectacles (toujours confinés) de la 11e semaine

11 semaines sans spectacle vivant. Et désormais, l’affront, celui du fait du prince qui a décidé de fermer Cannes et Avignon mais d’ouvrir le Puy du Fou. Dans ce contexte plus sombre et désespéré que jamais, on serait tentés de vous rabâcher qu’Inferno de Castellucci est en ligne, mais place au renouvellement chaque semaine, alors.. pas de redite !

On commence avec un cheval (tient, la semaine dernière nous avions mis le cheval d’Inferno en Une), et pas n’importe lequel, celui auquel Laetitia Dosch dit tout, vraiment tout. » HATE ou l’improbable mais possible invention d’un amour fou entre la femme et le cheval » est à voir sur le site de Nanterre-Amandiers

HATE de Laetitia Dosch avec la collaboration de Yuval Rozman et Judith Zagury / ShanJu from cie viande hachee on Vimeo.

On continue avec un ( petit) débordement ( tout le monde ne peut pas créer l’enfer pour la Cour d’honneur du Festival d’Avignon). Vidy offre la « captation intégrale pour archive » de Bajazet – en considérant le Théâtre et la peste de Frank Castorf, alors, ok, c’est pas le spectacle plus trashy du metteur en scène allemand, mais un Castorf sage gratte tout de même pas mal!

Et l’on termine avec un jeune public. Aux manettes, le travelling très cinéma de Marc Lainé et l’esprit du conte de Frédéric Sonntag,. L’enfant océan est une adaptation du petit poucet, et si bien sûr, on va vous caler l’enfer, qui dans les yeux de ces 7 enfants se nomme les parents.

Visuel : © Mathilda Olmi