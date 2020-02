Délicieusement foutraque : Le show du futur de Bruno Salomone, au Palais des Glaces

Mis en scène par Gabor Rassov, Le show du futur est un délire total en mode apocalyptique où tout est absolument déjanté et surréaliste, l’occasion parfaite pour Bruno Salomone de nous servir divinement ses imitations et mimiques désopilantes sur un rythme effréné!

Seul en scène, Bruno Salomone, affublé d’un costume futuriste à mi-chemin entre Star Wars et Star Trek, campe avec une énergie dingue tous les personnages de l’histoire : nous sommes en 2040 et assistons dans une joyeuse et folle ambiance à une émission de télévision dans laquelle le comédien sera à tour de rôles animateur, chroniqueur, présentatrice météo, invité… Qu’il soit homme, femme ou même animal, la spécialité de l’humoriste réside dans sa capacité à incarner avec maestria une variété de personnalités aussi improbables que décalées.

Si la thématique du spectacle nous évoque l’univers dystopique de la série Black Mirror et décrit une réalité écologique dramatique poussée à l’extrême, l’axe que choisit l’artiste devient le prétexte de nous offrir un large éventail d’interprétations complètement délirantes et exécutées avec brio!

Bruno Salomone, plus connu sous les traits de Denis Bouley dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça et révélé en 1996 suite à sa participation à l’émission Graine de star, a été membre de la troupe des Nous ç Nous avec Jean Dujardin et Eric Collado notamment, voix off du Burger Quizz et a incarné entre autres Igor d’Hossegor dans le film Brice de Nice. Son tonitruant premier one-man, N’est pas cochon d’Inde qui veut exposait déjà à l’époque toute une galerie de personnages extravagants dont le jeu du comédien révélait un talent unique. Le show du futur est son 4ème seul en scène.

On se réjouit donc dans ce nouveau spectacle de retrouver l’imitateur très en forme qui nous embarque dans un univers encore plus loufoque et absurde.

Crédit photos : (c) Sylvain François et affiche du spectacle

Le show du futur

Au Palais des Glaces

Avec Bruno Salomone

Jusqu’à fin mars 2020

Durée : 1h10