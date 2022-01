Sofian Jouini : « Le corps est pour moi un lieu de stockage de mémoire »

Propos recueillis par Marc Blanchet

Venu à la danse par le hip hop, Sofian Jouini, né en 1985, développe depuis 2016 une recherche personnelle. Le solo Natures (2019) en a constitué un premier jalon. Son nouveau solo, Jedeya (grand-mère), confirme le désir de confronter recherche documentaire et altérité, afin d’ouvrir un questionnement sur la mémoire. Pour cet artiste au double territoire, français et tunisien, danser c’est éprouver les gestes de son propre corps comme plonger à l’intérieur d’une mémoire familiale, voire originelle.

Vos soli, Natures et Jedeya, témoignent d’une approche sensible de la mémoire. N’essayez-vous pas de l’interroger sous l’aspect double de la psyché et du corps?

Mon travail explore le lien entre les deux, voire la porosité. De même, j’interroge une mémoire intime et une autre, presque inconnue, originelle, constitutive de chaque individu. Cela m’invite à créer des chorégraphies au croisement de l’imaginaire et de la connaissance. Le corps est pour moi un lieu de stockage de mémoire. Il peut être un “transistor”, qui reçoit, enregistre de l’information et la transmet. Je m’emploie à voir comment la nature s’exprime dans un individu, comment il devient une sorte de fractale de sa famille, de son groupe, de son espèce. C’est un geste scénographique : approcher l’humain au plus près, puis procéder à une sorte de “dézoomage”… Cela crée des failles de questionnement : trouver dans une recherche introspective des points de connexion entre quelque chose de l’ordre du générique, du systémique, dans le fonctionnement de la mémoire du corps, et ce que je peux créer dès que ce corps mémoriel est mis en mouvement.

Comment explorer chorégraphiquement cette tension entre une mémoire personnelle et une mémoire originelle ?

Cette mémoire d’ordre originel ne relève plus de l’apprentissage et de la culture. Nous pouvons la rechercher en rebroussant chemin. À l’arrivée, nul ne trouve jamais ce qu’il cherche, par contre, c’est essentiel, il trouve des traces de sa propre recherche. Dès lors, l’imaginaire devient concret. Dans Jedeya, j’étudie, entre autres, le mode d’alimentation avec lequel ma grand-mère a élevé mon père et à travers cette transmission culturelle, organique, découvre combien nos corps sont similaires, sur le terrain du charnel, des masses musculaire ou graisseuse. Même si c’est biaisé dès le départ, puisque j’y vais avec mon propre paramétrage, mon propre héritage, cela importe peu. Ce qui compte, c’est de s’engager sur ce chemin, non sans subjectivité, de traverser le temps, voir ce qui faisait le quotidien de différents corps, ces corps dont j’émane au début de ce siècle.

Comment avez-vous conçu votre premier solo Natures ?

Je me suis intéressé à l’idée du fractal et du miroir, la peau comme miroir, comme surface qui reflète l’intérieur et vice-versa. Le début de Natures, c’est un espace imaginaire dans lequel un corps va de l’animal à des images archétypales : Atlas, la perche à selfie ou l’ogre. Puis je poursuis avec quelque chose de plus primitif : un primate dont le bassin n’est pas déployé. Ensuite, la voix off passe d’une vie organique, qui a dégénéré en ultra-mécanique, à une nature qui n’est pas celle que l’on se représente généralement. En l’occurrence, un monstre sur le dos duquel nous vivons, et qui, tôt ou tard, balaiera notre monde consumériste. Un travail d’effondrement apparaît. Il s’agit dans la gestuelle, dans ce qui est anatomique, de défaire les articulations, le centre de gravité. Ce parti pris me permet de sortir des interrogations de la première partie pour entrer dans de nouvelles, personnelles comme génériques : la construction de l’identité à l’adolescence, ce moment charnière où chacun et chacune passent du peu d’images de soi propre à l’enfance sans entrer pleinement dans des formes, des idées, des concepts. Finalement, résonne dans ce propos une sorte de “foutu pour foutu, essayons d’entrer dans un autre corps, plutôt que de faire entrer des ronds dans des carrés” ! Je choisis celui du cochon.

N’essayez-vous pas aussi de mettre à l’écart toute verticalité, de montrer plus la dimension animale de l’homme ?

Quitte à esthétiser, allons vers la plasticité : je procède ainsi avec ce costume en plastique gonflable de cochon. Quitter ensuite cette enveloppe permet un renouveau, un retour au sensoriel, à l’amibe, à la monocellule. En “renaissant”, mon corps n’est pas humain. C’est une forme originelle de vie terrestre. Il part d’une colonne vertébrale pour s’enrichir de membres et proposer des formes de déplacement animal imaginaires et variées. En expérimentant ce “corps”, me sont revenus des souvenirs d’enfance. Que faisais-je enfant avec mes animaux en termes de mobilité ? Dans l’interaction avec un animal – chien, chat ou hamster -, nous déployons des formes de mobilité autres.