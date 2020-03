Labourer, Madeleine Fournier au Théâtre de la Bastille

Jusqu’où tirer le fil du geste ancestral lorsque tout s’entremêle en soi ? Un pas, trois temps et la terre que l’on retourne inexorablement.

On n’enlèvera pas de la tête de Madeleine Fournier qu’un geste n’est jamais anodin et qu’à vrai dire, il porte loin. Que le pas de la bourrée qu’elle retrouve dans celui de la House music élargit l’amplitude des possibles. Ce qui sort d’abord de soi, avec la respiration, c’est le son d’une voix, une voix-arrosoir, sorte de vidange de soi, qui appelle en écho la chanson médiévale avant de finir en bêlements, sans autre vocation que son propre mouvement de ruissellement.

Champs d’honneur. Le corps au départ n’est pas autrement et le faire entrer dans une danse, le « mettre au pas » en fait une espèce de marionnette au regard de poupée sanglante – tête droite et ligne en-corsetée de soldat de plomb- s’agite entre les doigts du grand architecte qui tantôt la préserve des lois de l’attraction tantôt la lâche brusquement – un corps comme un sac qui tombe aux champs d’honneur, là où un peu plus tard dans cette danse qui retourne les éléments ce champs deviendra chant et où – magie- la bourrée peut même faire des claquettes.

Potiron. Le solo est ainsi une suite de tableaux à peine liés entre eux, sinon par quelques inspirations profondes, peu explicités. Un long film scientifique coupe le spectacle en deux et montre comment apparaît le mouvement dans du temps de croissance d’une plante en accéléré. C’est beau et gracieux, c’est bien le corps de cette danseuse sortie du labours – les bras de la plante du potiron qui vrille et s’accroche à ce qui fait tuteur – magnifique métaphore, Hommage appuyé à un père cinéaste, pièce intermédiaire et « rapportée » qui brise l’élan de l’imagination fertile présidant aux premiers tableaux.

Mandragore. Mais le final est à la hauteur des espérances annoncée. De nouveau ce sang froid, geste qui déchire le plan temporel dans le cœur d’une machinerie qui évoque cette fois la mécanique sourde et vitreuse d’un labour industriel. Fracas qui ne pourra soumettre le corps né de cette terre qui oscille entre berceuse et vibration. La danseuse sortie de la glaise – mandragore ou fille des bois – est bien cette plante dont le temps accéléré donne à voir le mouvement, l’embryon d’intention. Tout se précipite alors dans cette sorte d’apparition, féminité, intérieure/extérieure agenouillée, offerte, indifférente et nue comme la naissance du monde. Rideau.

Madeleine Fournier- Labourer/ Théâtre de la Bastille- Atelier de Paris. Jusqu’au 6 mars.

Visuel :Théâtre de la Bastille