Cinédanse : la très cinégraphique Germaine Dulac

L’action féministe a porté ses fruits dans nos sociétés occidentales pour ce qui est de l’égalité hommes-femmes. Avec les acquis socio-économiques, est venue, avec un délai au démarrage, la reconnaissance artistique paritaire. Les chorégraphes femmes sont de nos jours célébrées. Les réalisatrices également, à commencer par la pionnière, Alice Guy. Il semble opportun d’évoquer la cinéaste et féministe Germaine Dulac, théoricienne, adepte de « cinégraphie », qui s’est illustrée dans le domaine du film de danse, dont les textes choisis par Prosper Hillairet viennent d’être réédités par Paris expérimental.

Photogénie

Avec Louis Delluc, cinéaste qui a creusé et élargi le concept de photogénie et la comédienne Ève Francis, la muse de ce dernier, Germaine Dulac incarne la « première avant-garde » cinématographique en France, celle qu’Henri Langlois qualifiera également d’impressionniste – pour la distinguer surtout de l’avant-garde expressionniste issue d’Allemagne. Le mot « avant-garde » fut d’ailleurs pour la première foix appliqué au 7e Art par Delluc et/ou Ève Francis (alias la « Femme de nulle part »), d’après notre regretté ami Noureddine Ghali.

Celui de photogénie servit de titre à un ouvrage publié par Louis Delluc en 1920. Ève Francis lui inspira le scénario de La Fête espagnole (1919) dont Germaine Dulac assura la réalisation et dont les quelques passages de danse qui nous restent valent le détour. Pour Delluc, la photogénie, terme utilisé en photographie dès le XIXe siècle, est « la science des plans lumineux pour l’œil enregistreur du cinéma ». Les êtres (et les choses) réagissent différemment à la lumière. Selon Delluc, ‘le secret de l’art muet consiste justement à les rendre photogéniques, à nuancer, à développer, à mesurer leurs tonalités ». Une danseuse d’exception comme Zambelli réagira moins bien à la lumière qu’une Pavlova. Indépendamment de tout autre talent, la photogénie, dont bénéficia une Sylvie Guillem profite de nos jours à une Oona Doherty ou à une Kaori Ito.

Cinégraphie

Delluc, Dulac et leurs amis admiraient les cinéastes américains et « artistes associés » Chaplin, Fairbanks et Griffith – auquel elle consacra un article en 1921 dans Cinéa, la revue de Delluc. La filmographie de Dulac est composée de documentaires et de films narratifs produits dans le cadre du cinéma industriel avec toutefois quelques exceptions remarquables : elle est la réalisatrice du premier film surréaliste, La Coquille et le clergyman (1927) sur un scénario d’Antonin Artaud et l’auteure de courts métrages expérimentaux comme Disque 957 (1928), Thèmes et variations (1928), Étude cinégraphique sur une arabesque (1929), de « symphonies visuelles » et autres cinédanses, l’une des plus belles étant le court métrage retrouvé par Lobster, Danses espagnoles (1928), avec la danseuse de flamenco Carmencita García, une suite d' »impressions cinégraphiques » que nous vîmes en 2007 dans l’exposition « La Noche española » au musée Reina Sofia de Madrid.

Quant à la « cinégraphie », cette notion semble désigner pour Germaine Dulac une tendance à l’abstraction faite de « lignes qui se tendent, entrent en lutte ou s’unissent, s’épanouissent et disparaissent. » Ce concept devint le nom d’une revue de cinéma créée en 1927 par Jean Dréville – le père de la comédienne Valérie Dréville. Mais, y compris dans ce cinéma pur, intégral, musical, non figuratif, Dulac trouve moyen de s’inspirer de littérature. Disque 957, film muet destiné à être accompagné par un enregistrement lu sur gramophone, illustre autant les Préludes 5 et 6 de Chopin, que le commentaire qu’en fit George Sand : « Il y en a un qui lui vint par une soirée de pluie lugubre et qui jette dans l’âme un abattement effroyable. Sa composition, ce soir-là, était bien pleine des gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la Chartreuse. »

Visuel : photogramme du film La Cigarette (1919) de Germaine Dulac.