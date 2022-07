Avignon OFF : The Back of Beyond par la troupe de danse taïwanaise Tai Gu Tales Dance Theatre

Dans la salle ronde de la condition des soies, le groupe de danseurs taïwanais Tai Gu Tales suspend nos pendules pour nous immerger dans le cycle du temps. Magnétique.

La fusion des philosophies orientales et l’esprit du New Age

La troupe Tai Gu Tales Dance Theatre a été fondée en 1987 par LIN Hsiu-Wei. Le « Tai » de son nom exprime l’immensité infinie de l’univers intérieur et extérieur, tandis que « Gu » renvoie au cours ininterrompu du temps. Le sinogramme qui se retrouve dans le nom original de la troupe se compose des éléments (pieds), (eau) et (soleil). L’autre élément renvoie à la puissance de la terre, à l’utérus, tandis que le dernier signe désigne l’énergie qui tire sa source du soleil.

Depuis ses débuts, l’approche du Tai Gu Tales Dance Theatre a toujours consisté à proposer une méditation à la fois fine et profonde autour des liens qui unissent le corps, l’esprit et l’âme. C’est en effet à travers le corps que la compagnie explore les différentes dimensions de l’existence, en s’appuyant sur l’originalité des philosophies orientales et l’esprit du New Age. C’est animée de ce même esprit que la chorégraphe WU Tsai-Lin reprend aujourd’hui le flambeau, et forme une nouvelle génération de danseuses et de danseurs, qu’elle invite à leur tour à réinventer les classiques et à libérer l’énergie et la créativité individuelles propres à la jeunesse.

Une pièce longuement bonifiée

L’idée originale de cette pièce est née des émotions les plus élémentaires de LIN Hsiu-Wei, qui lui sont inspirées de son lieu de naissance – Keelung, sa mer, ses montagnes, ses lanternes flottantes lors de la Fête des fantômes. The Back of Beyond a été jouée pour la première fois en 1991, mais a fait l’objet d’une nouvelle adaptation en 2019. La pièce prend comme éléments fondateurs le corps de la mère et le fœtus. Elle donne à voir la naissance, la reproduction, le développement, le devenir et jusqu’à l’effondrement de la Nature. Elle montre alors comment l’on se fond et l’on se décompose, avant de disparaître dans une éternité qui boucle sans fin.

La trace métaphysique

L’œuvre cherche à inscrire dans nos esprits l’empreinte philosophique de souvenirs d’enfance en déployant lentement par la poésie des corps un parcours de vie. L’expérience spectateur se constitue en premier lieu de l’émerveillement. Les corps se meuvent doucement, délicatement cependant que déterminés. Les danseurs fusionnent, leurs corps s’agrègent pour ensuite goûter à la différenciation des destins. Les cycles de la vie et du monde sont des cocons qui accoucheront d’un monde qui va inventer la civilisation donc le partage des tâches… et la guerre aussi. Il disparaîtra et un nouveau Monde viendra se réinventer, découvrir à nouveau une histoire et ce qu’elle contient de l’envie de vivre.

Les danseurs exceptionnels de virtuosité parviennent à nous faire oublier la performance sportive pour un ravissement vorace de notre penchant le plus joyeux : le désir.

Les applaudissements retentissent et leurs échos frappent les parois de la salle ronde. Les Taïwanais auront inscrit en nous pour longtemps leur partition du désir.

Tai Gu Tales Dance Theatre : The Back of Beyond

du 7 au 30 juillet à 16h30 (relâche les 11, 18 et 25 juillet) au Théâtre La Condition des Soies, Salle ronde

Pour tout public dès 8 ans

Durée : 55 min

Distribution

Direction artistique : WU Hsing-Kuo

Chorégraphie : LIN Hsiu-Wei

Interprètes : WU Tsai-Lin, TSAI Yun-Shan, LIANG Shu-Ning, CHU Po-Cheng, LIN Yi-Yuan, LEE Hsuan-Lung

Visuel : ©CHEN-Po-Wei