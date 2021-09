Une playlist pour la fluidité du dance-floor

Cette semaine Silly boy blue, Kacey Musgraves, Nneka, Lowpkin et Emili Sandé.

200 love songs — Silly boy blue

Il en faut bien deux cent à modeler, à concasser pour trouver la formule de l’hymne final où tout va enfin se tenir, communiquer la chouette réjouissance du bonheur et de l’amour.

Family — Emeli Sandé

« ‘Family’ est une ode à la résilience, à la renaissance et au renouveau ! Il a été conçu dans mon home studio, à un moment et un lieu où je me suis sentie plus libre de créer que jamais auparavant. J’espère que l’écoute permettra à chaque auditeur de retrouver le sourire et de se sentir plus fort ».

Star crossed — Kacey Musgraves

Puisque la musique country plane de plus en plus sur la pop et le R’n B, revenons donc aux basiques et aux passionnants nouvel album de celle qui porte peut-être au plus prêt cette approche hybride. Ici un grand titre, puissant et dépouillé.

Yahweh — Nneka

Est-ce que la musique peut guérir ? Sans doute, si l’on observe son utilisation avec le yoga ou le tai-chi, ce à quoi s’emploie la jeune chanteuse, y ajoutant cette auto-tune qui prend alors une dimension presque cosmique et étrangement dansante.

We’ll dance on the ground — Lowpkin

On finit à l’ancienne, dans une tentative de concilier les synthés des années 80 et le son un peu plus abrasif de la cold wave et du shoegaze. On murmure que le trio est français et qu’il est bien décidé de nous faire danser. On attend de voir.

Visuel : Family — Emeli Sandé