Une playlist dans notre brouillard

Cette semaine Wax Tailor, P.R2B, Las Kellies, Calvin Harris et N-ERGY.

Our dance — Wax Tailor (feat. Charlotte Savary)

La moitié du duo Seyes colle aux bruits de chaines électroniques du Wax pour livrer une ballade sépulcrale à l’ancienne qui donnerait presque envie de danser dans un cimetière au clair de lune. On est sous le charme d’une magnifique production plus allègre qu’elle n’y paraît.

La chanson du bal — PR 2B

On reste sur la piste de danse ou plus exactement on s’apprête à la quitter précipitamment, toujours la même histoire de demie drague qui s’achève en eau de boudin. On est là sur le ponton de la variétoche la plus nunuche, Tournez manège qui vire à l’exquise ballade sentimentale dans un tissage élégant d’images sophistiquées et de sincérité vocale. Quand Ferré rencontre Jeanne Mas, c’est le clip de la semaine.

Batman – N-ERGY

Comme l’écrivent les amis de Tsugi, un mystérieux artiste est parvenu à mélanger de la trap avec de la techno pour un effet assez sautillant dans cet extrait dont l’évidente noirceur n’enlève rien à la qualité rythmique. On salue la retenue et le minimalisme, l’envie de ne pas déraper dans ce qui deviendrait in fine une chanson. On est d’accord, il faut en rester là, converti et rêveur par ce vibrant squelette de Batman.

N-ERGY01 [GW07] by N-ERGY

Hypnagogic – Calvin Harris aka Love Regenerator

Car voilà comment les choses se métamorphosent lorsqu’un tel son tombe entre les mains du DJ. Une voix d’engraineur dès la seconde minute et une une rythmique qui vous taille un costard de dance floor. Passé la moitié de cette régénération d’un Calvin New look, on plane un peu pour finalement repartir dans ce qui se révèle carrément vintage en 2020, l’acid house en mode Chemical brothers.

Closer – Las Kellies

C’est très simple et il faut l’avouer ça vraiment plaisir cette guitare acide qui touche voluptueusement aux sombres battements de ce qui reste du cœur du monde d’avant, du rock’n roll envisagé sous son angle femelle et même jumelle… Tellement évident et surtout tellement clair : if you want to get closer, come on.

visuel : couverture Calvin Harris aka Love Regenerator