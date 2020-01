Une playlist comme à la télé

Cette semaine Beach Bunny, Thundercat, Alexandra Savior, Mac Miller et 911.

Fuck le 17 — 911

Wesh le scandale, « Les misérables » de Ladj Ly n’ont pas encore raflé la mise, Myth Syzer a peine lancé la prod. de son propre « fuck le 17 » en novembre que de Strasbourg nous parvient l’injure. Du rap tribunitien qui montre de vraies images d’émeutes à grands coups de popopoph. Mais je résume. Le dernier tiers se raccroche à un rythme tropical, familier des amateurs en poursuivant l’appel à la violence. Enquête ouverte par clip interposé, c’est forcément le truc de la semaine.

Good news — Mac Miller

Mais écoutons l’autre face du rap du moment, le rap post-mortem d’un Mac Miller from paradise, lançant la musique très psyché pop, Cassius rencontrant des requins de studio East Coast des années 70. Bien sûr toujours ce tendre abattement du Miller cafardeux et taciturne. La dernière minute à elle seule vaut le déplacement. Brillante et déjà vintage, la bonne nouvelle.

Can’t help myself — Alexandra Savior

Toujours du côté des fantômes et des voix éthérées, on écoutera attentivement la jeune Alexandra pour mieux comprendre ce qui nous plaît à ce point chez Lana Del Rey. Est-ce le discret accent nasillard red neck qui rappelle autant la Marilyn des Misfits que l’agitation démocrate de la musique country ; est-ce tout simplement la nostalgie des années 60 et de la guitare évanescente du temps où le rock’n roll régnait sans partage ? Le mystère demeure.

Cloud 9 — Beach Bunny

Pour info, voilà comment sonnait cette musique post 60′, échappée d’un shoegazing de demi-drogué : une égérie pop qui raconte ce qu’elle ressent « en vrai », soul music de petit blanc qui se décomplexe à coup de larsens et de resucées punk, la voix nasillarde et semi-chuintante s’abreuvant davantage à la folk qu’à la country.

Black qualls — Thundercat (feat. Steve Lacy &Steve Arrington)

C’est bien évidemment ce titre qui aurait dû faire les gros titres des clips de la semaine si ces gros malins du Bas-Rhin n’avaient pas bloqué le standard du 17. Un extrait sans fioritures qui annonce un album à venir en avril prochain, coproduit par Flying Lotus. Une réinterprétation majeure de cette méditation sur ce que signifie être un jeune noir américain. » explique le bassiste : « Ce que ça fait d’être dans cette position en ce moment… les étranges tenants et aboutissants que cela implique. On parle ici de (…) sentiments. Et sans doute de cette espèce de décontraction qui pousse le funk vers de drôles de modulations soul.

Visuel : Cloud 9 — Beach Bunny