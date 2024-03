The Exterminating Angel à l’Opéra National de Paris : un voyage entre rêve et réalité mis en scène par Calixto Bieito !

Après The Dante Project la saison dernière, l’Opéra national de Paris continue d’explorer la musique du compositeur contemporain Thomas Adès avec la création française de The Exterminating Angel à l’Opéra Bastille du 29 Février au 23 mars 2024.

© Agathe Poupeney On26/02/2024 – Opéra Bastille – Opéra national de Paris – Paris

Créé en 2016 au Festival de Salzbourg dans une production de Tom Cairns, co-librettiste de l’œuvre avec le compositeur Thomas Adès, cet opéra en trois actes fait son entrée à l’Opéra National de Paris dans une mise en scène de Calixto Bieito pour sept représentations. Ce huis clos dramatique s’inspire du film de Luis Bunuel sorti au cinéma en 1962 et dissèque la nature humaine, sondée ici sans concession comme pour mieux en surligner la complexité. Inspiré du film surréaliste de Luis Buñuel, qui livrait en 1962 une critique acerbe de la bourgeoisie espagnole, l’œuvre débute par un dîner entre amis de la haute société dans une demeure cossue après une représentation lyrique. Mais peu à peu, une force mystérieuse empêche les quinze convives de quitter la réception. Dans ce confinement sans raison apparente qui s’étire sur plusieurs jours, le vernis des convenances se craquèle, révélant le pire de la nature humaine.

Le public parisien qui avait salué The Dante Project la saison dernière est extrêmement heureux de retrouver l’écriture et la partition musicale de Thomas Adès, compositeur britannique et figure de la création musicale contemporaine dans cette production qui mets en scène un groupe de bourgeois empêchés par une force mystérieuse de quitter le salon où ils sont réunis. Durant plusieurs jours, oscillant entre veille et sommeil excès de violence et tentatives de se raisonner, ils vivent un huis clos domestique où le fantastique prend en otage la réalité alors que le vernis des conventions va s’effriter progressivement. Après Lear, Carmen et Simpon Boccanégra, on a hâte de découvrir le travail du metteur en scène Calixto Bieito qui se réfère souvent à l’univers de Luis Bunuel qu’il considère aux côtés de Francisco Goya et de Ramon Maria del Valle Inclan comme l’un de ses grands maitres. Avec le cinéaste, il partage un certain scepticisme vis-à-vis du besoin d’expliquer rationnellement les situations et comportements étranges. Plaisir d’autant plus satisfaisant que la distribution s’annonce très haut de gamme.

A commencer par la soprano Jacquelyn Stucker (Lucia de Nobile) une habituée des grands rôle au Royal Opéra House de Londres, la mezzo-soprano Christine Rice (Blanca Delgado) ainsi que la soprano Gloria Tronel (Leticia Meynar ) qui font toutes les trois leurs début à l’Opéra national de Paris, la contralto Hilary Summers (Leonora Palma) découverte ici même à Bastille dans Fin de Partie dans le rôle de Nell (2022), la soprano Amina Edris (Beatriz) extraordinaire dans le rôle titre de Manon (2020) et celui de Juliette, Roméo et Juliette (2023) mais également le ténor Nicky Spence (Edmundo de Nobile) soliste de premier plan au timbre puissant, précis et très raffiné, le ténor Québécois Frédéric Antoun (comte Raul Yebenes), le baryton Jarrett Ott (Colonel Álvaro Gómez) qui s’illustre depuis dix ans sur les grandes scènes d’opéra dans un répertoire varié, sans oublier surtout l’extraordinaire Anthony Roth Costanzo, contre-ténor multi récompensé qui brille depuis plus de 15 ans les opéras du monde entier modèle de diction, de bonhomie et d’humanité qui devrait triomphé dans le rôle de Francisco de Avíla. Si on ajoute à cela les décors de Anna-Sofia Kirsch, les costumes de la designer Ingo Krügler, les lumières de Reinhard Traub, et une direction d’orchestre confiée au créateur de l’œuvre lui même Thomas Adès (29 février, 3, 6, 9 mars) en alternance avec Robert Houssart (13, 17, 23 mars), cette nouvelle production raisonne déjà aux airs de triomphe.

Jean-Christophe Mary

The Exterminating Angel

du 29 février au 23 mars 2024

Opera en trois actes (2016) D’après le film éponyme de Luis Buñuel

2h00 sans entracte

Équipe artistique

Thomas Adès Musique (1971)

Thomas Adès et Tom Cairns Livret

Thomas Adès : Direction musicale (29 février, 3, 6, 9 mars)

Robert Houssart : Direction musicale (13, 17, 23 mars)

Ching-Lien Wu : Cheffe des Chœurs

Calixto Bieito : Mise en scène

Anna-Sofia Kirsch : Décors

Ingo Krügler : Costumes

Reinhard Traub : Lumières

Bettina Auer : Dramaturgie

Distribution

Jacquelyn Stucker : Lucia de Nobile

Gloria Tronel : Leticia Meynar

Hilary Summers : Leonora Palma

Claudia Boyle : Silvia de Avíla

Christine Rice : Blanca Delgado

Amina Edris : Beatriz

Nicky Spence : Edmundo de Nobile

Frédéric Antoun : Comte Raúl Yebenes

Jarrett Ott : Colonel Álvaro Gómez

Anthony Roth Costanzo : Francisco de Avíla

Filipe Manu : Eduardo

Philippe Sly : Señor Russel

Paul Gay : Alberto Roc

Clive Bayley : Doctor Carlos Conde

Thomas Faulkner : Julio – Butler

Ilanah Lobel-Torres : Meni – Maid

Julien Henric : Lucas – Footman

Nicholas Jones : Enrique – Waiter

Andres Cascante : Pablo – Cook

Bethany Horak-Hallett : Camila – Maid

Régis Mengus : Padre Sans??n