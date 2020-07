Terra Migra : une musicale humaniste et engagée signée Pef et Marc-Olivier Dupin

Dans cette œuvre musicale symphonique, le dessinateur Pef et le compositeur Marc-Olivier Dupin évoquent avec humanisme et justesse le sort des migrants sur Terre.

« Je suis Terra Migra, mes sourires sont faits de fleurs, de chants d’oiseaux. Mes larmes sont de sel dans des rives lointaines. » La planète Terre planète s’adresse par ces mots à Folespoir et Cétainsy, deux personnages que le hasard fait se rencontrer. L’un veut changer le monde, l’autre est fataliste. Ce monde-là c’est celui des migrants, ceux qui cherchent désespérément à traverser les mers ou bien ceux qui doivent rester chez eux, en grand danger d’oubli.

Ce poème symphonique est dédié à Aylan, petit syrien retrouvé mort sur une plage turque et à Carola Rackete, capitaine de navire condamnée pour avoir sauvé quarante-deux migrants. On s’en souvient, le 26 juin 2019, Carola Rackete capitaine du navire humanitaire le Sea-Watch 3, décide de forcer le blocus italien pour accéder à l’ile de Lampedusa avec à son bord une dizaine de membres d’équipage et 42 migrants. La jeune femme de 32 ans pénètre dans les eaux italiennes en dépit des injonctions de la police douanière et financière et se dirige vers le port de Lampedusa. « Peu importe comment tu arrives dans une situation de détresse. Les pompiers s’en moquent, les hôpitaux s’en moquent, le droit maritime s’en moque. Si tu as besoin d’être secouru, tout le monde a le devoir de te secourir. »

Terre Migra s’appuie sur ce fait divers pour évoquer de manière sensible et juste la peur de l’autre, le racisme, les guerres, les migrations, la Terre-Mère.

Sur le destin des migrants d’hier et d’aujourd’hui, voici un opéra pour enfant comme il en existe peu, écrit pour la Maîtrise de Radio France, trois voix solistes et un ensemble d’instruments à cordes. Le père du prince de Motordu, celui qui a donné à plusieurs générations le goût du mot et de la lecture signe là un texte poétique, tendre, sensible, sans complaisance ni mièvrerie mis en musique par le compositeur Marc-Olivier Dupin qui fût Directeur de France Musique (2008-2009), puis directeur de la musique chez Radio France (2009-2011) et à qui l’on doit plusieurs opéras pour le jeune public, notamment « Robert le cochon » et « Le Mystère de l’écureuil bleu ».

Superbement écrite, cette œuvre émouvante permettra aux enfants et aux parents d’aborder ensemble le phénomène de l’immigration, la guerre, le racisme. Une belle manière de partir à la rencontre de notre planète et de chanter l’hospitalité.

Jean-Christophe Mary

Marion Tassou soprano

Paul-Alexandre Dubois baryton

Jean-Jacques L’Anthoën baryton

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin chef de chœur

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Marc-Olivier Dupin direction

