Philippe Cohen Solal : Papa Tango Charlie

L’écoute de l’album Tango y tango de Philippe Cohen Solal, dont la sortie est prévue le 5 mai 2023, donne envie de se rendre, du 10 au 27 mai, au théâtre du Rond-Point, pour assister au spectacle éponyme, enrichi de deux actes scéniques, de démos tangueras et, pour paraphraser un des longs métrages avec Carlos Gardel, des lumières de Buenos Aires.

Milonga de amor

La milonga désigne tantôt le “temps du tango”, celui de la chanson écrite et composée par Léo Ferré et Jean-Roger Caussimon en 1958, tantôt le lieu ou bien la chanson ou la danse porteña. C’est aussi le titre d’un morceau de Gotan Project, le groupe d’électro-tango que (co-fonda Philippe Cohen Solal et que nous eûmes le plaisir de découvrir en 2003, au Palais royal, à l’occasion de la Fête de la musique. Par ce style hybride, Gotan Project prouva qu’il pouvait tout jouer, détourner et transfigurer par la technique de son époque – la boîte à rythmes, le son synthétique, l’us de boucles, etc. qui prit le relais, sans se prendre au sérieux, de la musique concrète ou électro-acoustique d’un Pierre Schaeffer ou d’un Pierre Henry.

Le Gotan Project se référait clairement au Café Concert Gotan de Buenos Aires, “gotan” désignant en vesre (ou verlan), le tango. Quoiqu’il ait montré qu’il pouvait tout jouer ou réinterpréter, du “Chunga’s Revenge” de Frank Zappa et ses Mothers of Invention (devenu “La Revanche du tango”), complexe rythmiquement, aux thèmes dissonants d’Astor Piazolla, le réformateur du tango, sans oublier le folklore et la musique ancienne (cf. “Pa’ que bailar”), Philippe Cohen Solal, ses musiciens et chanteurs, en particulier la Catalane fidèle Cristina Villlonga, témoignent ici du plus profond respect pour la tradition d’un genre musical qui reste indémodable.

La Muerte y la doncella

C’est ce qui peut être constaté dans la majorité des chansons et des instrumentaux des dix plages de l’album, de son ouverture à “Tangobsession”, on ne peut plus “classique”, en passant par “La Yumba” qui, du grave à l’aigu, du terrien à l’aérien, rend hommage au pianiste-compositeur Osvaldo Pugliese, ou l’extrêmement lyrique “Hasta siempre amor”. La techno se fait sentir, sans heurter en quoi que ce soit l’oreille, dans “Toda mi vida”, qui est pour nous le morceau de bravoure de l’album, avec force citations en espagnol, extraits de commentaires poétiques à la gloire du bandonéon et du grand maestro du soufflet, Anibal Troilo, suaves envolées des cordes et redoutable savoir-faire. La manière piazzollesque, on la retrouve notamment dans “Tangalle Tango”. Est fait allusion au “vieux tango” avec le son pauvre en fréquences du microsillon des années 1910 et le ralenti du gramophone en manque d’huile de coude dans “Incognita”.

“Tango y tango”, la chanson-titre de l’album, prend naturellement la forme d’un duo, non d’un couple mixte de danseurs, mais de chanteurs. Le final, “Incognita”, tel quel, pourra être diffusée sur FIP pour calmer les automobilistes parisiens, si tant est que cette station radiophonique survive au libéralisme pinchard. À une ou deux occasions, Cohen Solal s’autorise le parlé-chanté, variante du Sprechgesang d’Engelbert Humperdinck (cf. “La Chanson de Jeanne” qui rappelle le “Maintenant je sais” de Gabin, qui débuta comme chanteur de java et de tango). Last but not least, comme on dit, on pourra réécouter ad lib. Le tube en puissance qu’est “Alma en llamas”, classieusement démarqué de “La Muerte y la doncella”, autrement dit de Der Tod und das Mädchen de Franz Schubert.

Visuel : affiche de Stéphane Trapier pour le théâtre du Rond-Point.