L’agenda classique et lyrique du 8 décembre

Allez ! La délivrance approche ! Dernier tour de revue numérique avant retour dans les salles.

Par Victoria Okada, Paul Fourier et Lise Lefebvre.



Mardi 8 décembre

À 20 h, la maîtrise de Radio France et le quatuor Akilone donnent un concert à l’auditorium de la Maison de la Radio, autour d’oeuvres de compositrices à travers les âges, de Hildegard de Bingen à Kaija Saariaho. « Pionnières » sera retransmis ultérieurement sur France Musique.

Mercredi 9 décembre

À 12h30, depuis l’Auditorium du Louvre, la soprano Marie-Laure Garnier et Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs, concocte un panorama de la musique italienne au tournant du 20e siècle avec Puccini, Mascagni mais aussi de Alfredo Casella, Nino Rota, Luigi Dallapiccola et de Francesco Paolo Tosti. Retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Louvre.

À 20h30, La Philharmonie de Paris diffuse le concert de l’Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mäkelä. La Symphonie n° 9 de Mahler pourra être visionnée sur live.philharmoniedeparis.fr et sur Arte Concert (et être écoutée en différé sur Radio Classique le 20 décembre à 21h).

Jeudi 10 décembre

À 20h, l’Orchestre national de France dirigé par Nicolas Collon interprètera la Symphonie Pastorale de Beethoven, ainsi qu’une création contemporaine: un concerto pour alto de Thierry Escaich. Ce concert, donné à l’auditorium de Radio France, sera retransmis en direct sur France Musique.

À 20h30, sur Philharmonie Live et ONDIF Live, l’Orchestre national d’Ile-de-France et son chef principal et directeur musical Case Scaglione donneront un concert exceptionnel avec une étoile montante de piano Marie-Ange Nguci. Au programme : Variations Paganini de Rachmaninov ainsi que des pièces symphoniques de Debussy, Johann Strauss et Enesco.

Vendredi 11 décembre

À 19h30, l’opéra La Dame Blanche de Boïeldieu sera diffusé depuis l’Opéra de Rennes en Facebook Live, également sur les pages de France 3 Bretagne et de TVR. Cette production mise en scène par Louise Vignaud et dirigée par Nicolas Simon à la tête des Siècles devait être créée à Compiègne puis tourner en France cette saison. L’ensemble de la tournée est reportée à l’automne-hiver 2021-2022.

À 20h, un concert Bernstein, Gershwin et Stravinsky, donné à l’auditorium de la Maison de la Radio, réunira Mikko Frank à la tête de l’Orchestre philarmonique de Radio France, et Nathalia Milstein au piano. Concert retransmis en direct sur France Musique.

Samedi 12 décembre

À 21h00, Radio Classique diffusera le concert des Révélations aux Victoires Classiques 2020 initialement prévu le 3 décembre à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides. Avec : Marie Perbost (soprano), Kevin Amiel (ténor), Gabriel Pidoux (hautbois), Raphaëlle Moreau (violon), Théotime Langlois de Swarte (violon) et Claire Désert (piano), la marraine du concert.

Dimanche 13 décembre

À 16h00, le spectacle Hansel et Gretel d’après les frères Grimm, sur le livret de Emmanuelle Cordoliani mis en u-musique par Damien Lehman, sera diffusé sur ONDIF Live. Il sera dirigé par Romain Dumas, avec Fiona McGown en Hansel et Marianne Croux en Gretel ; les rôles de la méchante Marâtre et de Babayaga seront chantés par Edwin Fardini.

À 16h également, les musiciens de l’Orchestre national de France retrouvent Thierry Escaich, qui jouera au piano l’une de ses compositions , et Antoine Tamestit à l’alto, dans un concert où l’on entendra aussi le Quintette à cordes n°2 de Brahms, et une Scène andalouse de Joaquín de Turina. Concert retransmis ultérieurement sur France Musique.

À 19h, Operavision diffuse le Werther de Massenet, enregistré début novembre au Teatro Sociale di Como, avec de jeunes chanteurs gagnants du concours AsLiCo de 2020. Vidéo disponible jusqu’au 13 juin 2021.