Les 5 expositions les plus attendues à l’orée de 2021

Bientôt la fin de 2020… enfin ! Une nouvelle année qui commence, et avec elle, une nouvelle vie, une nouvelle coupe et pourquoi pas un nouveau planning culturel… en ces temps incertains de confinement, déconfinement, reconfinement, c’est le moment où jamais pour foncer voir les nouvelles expositions de l’année 2021. Voici une sélection de la rédaction des 5 expositions les plus attendues de ce début d’année !

Le 23 janvier 2021, le grand bâtiment situé juste en face du Forum des Halles à Paris, qui a été rénové par l’architecte japonais Tadao Ando, accueillera les œuvres de la collection Pinault. Peintures, sculptures, installations, photographies, vidéos, films, sons et lumières seront mis à la disposition du public dans ce lieu de 6800 mètres carré. L’anneau de peinture allégorique en hommage au commerce transcontinental exécuté en 1889 sous la verrière a aussi été nettoyé et restauré. Un lieu culturel phénoménale qui mérite vraiment le déplacement.

Les Musées Picasso et Rodin offrent au public, du 9 février au 18 juillet 2021, une véritable rétrospective des travaux de ces deux monstres sacrés en les confrontant entre eux. Picasso et Rodin ont tous deux marqué leur époques respectives, en effectuant un grand tournant dans l’art moderne. Déclinée simultanément dans les deux musées, cette exposition permet d’ouvrir un dialogue entre les deux artistes d’une manière tout à fait originale : l’exposition du Musée Rodin présentera les solutions plastiques inventées par les deux artistes pour figurer le réel et celle du musée Picasso, la sphère privée de la création dans le laboratoire de l’atelier.

L’exposition consacrée à la « Période Renoir » de René Magritte

Les musées d’Orsay et de l’Orangerie organisent elles aussi une exposition sur René Magritte, du 10 février au 21 juin 2021. Cette exposition retrace une période de l’artiste très peu connue du public, de 1943 à 1947, où le peintre s’est beaucoup inspiré des œuvres d’Auguste Renoir. Il a produit pendant cette « Période Renoir » une cinquantaine de tableaux, autant de gouaches et un nombre considérable de dessins, illustrant tour à tour Sade, G. Bataille, Éluard et Lautréamont, des surréalistes de son temps. Ces œuvres seront mises en regard avec des chefs-d’œuvre de Renoir, de Picabia ou encore de Jeff Koons.

Carte Blanche à Anne Imhofau Palais de Tokyo

Le Palais de Tokyo invite l’artiste Anne Imhof à réaliser une exposition dans la totalité de ses espaces, une exposition qui s’appellera « Natures Mortes » et qui sera ouverte du public du 19 février au 16 mai 2021. Pour cette grande exposition d’envergure en France, l’artiste convoque à la fois performance, peinture, musique et installations. Elle jouera avec l’espace du Palais de Tokyo afin d’en révéler les multiples possibilités en créant des effets de résonance entre les corps, les arts visuels, la musique et l’architecture.

« En scène ! » Dessins de costumes de la collection Edmond de Rothschild

Le Musée du Louvre propose au public une exposition, du 24 Février 2021 au 24 Mai 2021, sur les dessins de costumes de la collection d’Edmond de Rothschild. Elle rassemble 1 644 dessins de costumes de fêtes (bals, ballets, mascarades et tragédies en musique) données en France durant les règnes de François Ier à Louis XIV. Ces pièces constituent un fond extraordinaire pour comprendre l’univers des spectacles sous l’Ancien Régime. Une exposition pour tous les amateurs d’histoire, de théâtre et de vêtements !

Visuel : © https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16231328