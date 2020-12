L’agenda classique et lyrique du 1er décembre

Les premiers espoirs scintillent de retourner bientôt écouter de la musique live. En attendant, voici les concerts virtuels ou diffusés en direct, que nous avons repéré pour cette première semaine de décembre.

Par Yaël Hirsch, Victoria Okada et Paul Fourier

Mercredi 2 décembre

Mélange des genres en direct de l’auditorium de Radio France avec Melody Gardot et l’Orchestre Philharmonique de Radio France en concert live sur arte.tv et France Inter.

À 20h, on peut regarder sur YouTube un concert de l’Orchestre de la Suisse Romande dirigé par Jonathan Nott en direct du Victoria Hall de Genève. Francesco Piemontesi jouera le Concerto pour piano en sol majeur de Ravel ; des œuvres de Mendelssohn et de Messiaen complèteront le concert.

Mercredi 2 décembre et Jeudi 3 décembre

La violoniste Fanny Clamagirand et les pianistes David Bismuth et Roustem Saïtkoulov jouent l’intégrale des sonates de Beethoven sur la chaîne youtube et en faveur du Téléthon.

Jeudi 3 décembre

Chaque jeudi, l’Orchestre National de Bretagne invite son public à Cardiff pour profiter des concerts captés dans la magnifique salle de concert du BBC National Orchestra of Wales. Ce jeudi à 20h30, un programme surprise sur la page FaceBook de l’Orchestre.

À partir du vendredi 4 décembre

Jusqu’au 16 décembre, Les Forces musicales organisent « L’amour de loin », le premier festival des opéras en ligne. les 46 orchestres et opéras membres des Forces musicales vous proposent plus de 35 évènements, en direct ou fraîchement captés. Les spectacles en prime time seront par ailleurs diffusés en ligne sur le site des Forces Musicales.

L’Amour de loin | Le festival des Forces Musicales from Sabir | on Vimeo.

Samedi 5 décembre

À 18h, Iphigénie en Tauride de Gluck sera diffusé sur TVR et sur le site de l’Opéra de Rennes.

À 19h, en directe de Rens Lipsius Studio à Paris, Ann Lepage (clarinette), Marie Boichard (basson) et Philibert Perrine (hautbois) vous proposent un programme original : Ludwig van Beethoven – Duo No.3 (Clarinette & Basson), Claude Arrieu – Trio d’anches et Jacques Ibert – Cinq Pièces en trio dans le cadre de Classique sur Canapé.

Alexandre Bloch et l’Orchestre de Lille invitent la violoniste Patricia Kopatchinskaja à la célébration de « La Joie de Poulenc » qui aura lieu à 20h en direct et en ligne.

Orchestre National de Bretagne permet aux mélomanes de découvrir ses souvenirs sur À 21h , un extrait du concert Symphonic Tales avec le saxophoniste Samy Thiébault capté en octobre 2019 ; une œuvre à la jonction de la musique française, du jazz sous influence coltranienne et des raggas indiens. Chaque samedi, l’permet aux mélomanes de découvrir ses souvenirs sur YouTube , un extrait du concert Symphonic Tales avec le saxophonistecapté en octobre 2019 ; une œuvre à la jonction de la musique française, du jazz sous influence coltranienne et des raggas indiens.

Dimanche 6 décembre

À 16h, La Nouvelle Athènes – Centre des pianos romantiques propose en ligne la 4e table ronde sur les interprétations sur instruments d’époque (en anglais, inscription sur le site). Les passionnés de la pratique « historiquement informée » peuvent regarder les vidéos de leurs travaux des spécialistes (sous-titrées en français) à 9,99€ sur leur site.

Et aussi quelques petits spectacles à voir ou revoir en ligne :

Sur Arte concert, Penthesilea de Pascal Dusapin (enregistré à la Philharmonie de Paris le 27 novembre 2020) et Les Noces de Figaro de 2017 du Grand Théâtre de Genève.

Sur OperaVision, enfin, un concert-hommage à la soprano norvégienne Kirsten Flagstad enregistré précisément au Norwegian National Opera.