La playlist qui dit « je vous attends »

Cette semaine Gotts Street Park, Dowdelin, Noga Erez, Caribou et Arnaud Le Gouëfflec.

New Jade — Caribou

Ça démarre lentement au point où on s’interroge, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer, on veut dire, se lever, s’accrocher au cadran horaire, respecter les jours fériés ? On se demande encore et encore et on s’envole, Caribou flotte dangereusement old-school, mix hybride de trente ans d’effets spéciaux, 1980-2010. Insidieux.

Funky chicken — Dowdelin feat. Pat Kalla

Là cette fois on est complètement réveillé. Pas question de faire son yoga non, mais plutôt bouger ses fesses, épaules également. Bras à l’horizontale, tête qui dodeline, cours cours derrière moi, tu ne me rattraperas jamais. Excitant.

Views — Noga Erez feat. Rousso

On transporte la basse-cour à Tel-Aviv et relance l’orchestre sous la tente, faussement néo-colo et plein de mauvaises nouvelles des étoiles. Du Kurt Weil en corano-party, en attendant des jours meilleurs. Tout est dans l’effet de voix. Languissant.

Beau pêcheur — Arnaud Le Gouëfflec

Quand enfin la volaille s’est tue, on est parti chercher la vie dans les profondeurs, le mouvement souple et glissant du poisson qui se met à parler. Est-ce un conte oriental, extrême oriental ou tout simplement brestois là où le fondateur du Festival invisible dédié aux musiciens singuliers donne toute sa mesure ? Le Gouëfflec est tout bon avec en arrière-plan l’ami Olivier Mellano qui balance des filets d’électricité et éclaire la bonne pêche. Brillant.

At Times— Gotts Street Park (feat. Chester Watson)

On rentre à la maison, studio souterrain à Leeds où les gars de Street Parks ont tout loisir de donner libre cours à leurs manies, dans le genre creuser le hip-hop jusqu’à la moelle, manière de somnambule tête dans le blues électronique des temps obscurs qui vont et viennent ; en attendant de retrouver le sommeil. Apaisant.

visuel : Le Gouëfflec / Beau Pêcheur, le clip – signé : Antoine Quevarec Graphisme : Gildas Secretin /gwlgraphisme