Un bilan lourd pour la culture: les artistes morts du coronavirus (2)

De grands acteurs de la vie culturelle se sont éteints pour cause du Coronavirus. Nous les rassemblons afin de les saluer encore une fois. A ceux qui ont œuvré pour la musique, le théâtre, le cinéma ou la littérature…

Le grand Bill Withers, chanteur de soul américan, connu pour la renommé Ain’t no sunshine composée dans les années 1970, est décédé ce début de mois d’avril. Il était à l’origine de plusieurs morceaux cultes dont Lean On me ou Lovely Day : « En ces temps difficiles, nous prions pour que sa musique offre du confort et du divertissement à tout le monde« publie sa famille.

Daniel Azulay est décédé à Rio de Janeiro sa ville natale à l’âge de 72 ans. Il avait été récompensé au Brésil et à l’étranger pour œuvres contemporaines et notamment ses bandes-dessinées. Son pays a salué sa mémoire.

La dessinatrice Denise Millet laisse derrière elle une œuvre remarquable. Diplômée des Arts décoratifs de Paris, elle y avait rencontré son mari Claude Millet avec qui elle collaborera pour les bandes-dessinés Pic et Pik ou celles concernant Martin Luther King et Saint-Pierre, entre autres. Elle avait signé pour le grand groupe groupe Bayard (Astrapi, Okapi, J’aime lire). Ses ouvrages marqueront encore de longues années l’Illustration Jeunesse.

Le trompettiste américain Wallace Roney est mort à l’âge de 59 ans. En 1995, il était récompensé d’un grammy awards avec d’autres musiciens, Tony Williams, Wayne Shorter, Herbie Kancock et Ron Carter, pour son disque A tribute to miles en hommage à Miles David. Il rencontrera par la suite un succès international dans le monde jazz après avoir rejoint les Jazz Messengers et le quintette de Tony Williams.

Ellis Louis Marsalis, pianiste et professeur de jazz américain, père de Wynton, Brandford et Delfeadyo Marsalis, tous musiciens de jazz reconnus, est décédé ce 1er avril. Le club new-yorkais Jazz at Lincoln Center, dont Wynton est directeur général et artistique, a déclaré « dire adieu, avec tristesse et le cœur lourd à Ellis Marsalis, un des artistes et professeur de musique les plus renommés de son temps et de tous les temps« .

Jean-Laurent Cochet, grand metteur en scène, professeur d’art dramatique et comédien français, est mort à 85 ans. Le monde du théâtre regrette le « cours Jean Laurent Cochet », celui qui avait formé les brillants acteurs français parmi lesquels Depardieu, Huppert, Luchini : « Ils ont perdu un maître, nous perdons une figure qui manquera beaucoup au théâtre français. » affirmait Franck Riester à l’annonce de sa mort.

Le grand guitariste de jazz, Bucky Pizzarelli, est décédé en ce début avril des suites du coronavirus. Il était un pillier de la scène jazz new-yorkaise et avait notamment joué aux côtés de Frank Sinatra des les années 1950. Le monde jazz pleure la perte d’un de ses maîtres.

L’écrivain Marcel Moreau à l’origine d’une soixantaine d’ouvrages dont Ecrits du fond de l’amour et Julie ou la dissolution qui se présentait comme un « immondain » et avait correspondu avec Mauriac et Camus lors de son séjour au Soir lorsqu’il y était correcteur, est décédé du Coronavirus.

Le poète italien Mario Benedetti (homonyme du grand poète urugayen), né à Udine en 1955 et résidant à Milan, est mort le 27 mars dernier. Il a traduit en Italien Bonnefoy, Deguy, Maulpoix et Vegliante. Ses principaux recueils publiés chez Mondadori étaient : Umana gloria (2004), « J’ai apporté avec moi de vieilles choses pour regarder les arbres » et Pitture nere su carta (2009).

John Prine, légende de la folk américaine est lui aussi décédé des suites du Coronavirus. Bob Dylan affirmait des morceaux du célèbre chanteur : « c’est de l’existenticalisme proustien pur ».

Source: Bill Withers