Entreprenariat culturel : appel à projets pour la 7ème édition de l’Ecole du lab

Cette période de confinement vous a donné envie d’entreprendre ? Vous avez raison, lancez-vous ! Le Médialab93 et La Ruche Paris ont lancé la 7ème édition de l’Ecole du Lab pour aider les initiatives liées aux secteurs des médias, de la culture, de l’art et de la communication et ayant pour mission revaloriser les territoires et les quartiers à concrétiser leur projet !

Pour grand nombre ces semaines de « off » ont été à la fois synonymes de réflexion sur nos envies, nos aspirations ? Que devons-faire ? Devons-nous apprendre à vivre et consommer différemment ? Y-a-t-il des projets qui nous tiennent vraiment à coeur, comment pouvons-nous faire pour les réaliser ? Cette période est propice à la création, guidée pour certains par un véritable engagement. Pourquoi attendre pour les réaliser ?

Le MédiaLab93 et La Ruche proposent justement de vous accompagner dans la réalisation de vos idées grâce à un programme de 3 mois durant lequel vous pourrez avoir accès à des ateliers pratiques, des masterclass, à des séminaires collectifs et à des rendez-vous de suivi individuels. Pour participer, il vous faut remplir de dossier de participation avant le 19 avril, minuit. 12 personnes seront par la suite sélectionnées et intégreront l’incubateur.

visuel : affiche (c) Le medialab 93