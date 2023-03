La plaYlist lA vérité : prEsque Là

Cette semaine, David Walter, Almée, Mylène Farmer, Nicolas Vidal et Rosalía.

C’est vrai — Almée

Tellement rare de ne pas se raconter d’histoire, d’aller droit au but sans perdre de vue celui et celle qui nous écoutent, qui voudraient savoir, mais qu’il faut encore prendre par la main, dire les choses, mais ne pas oublier de les enchanter ; c’est vrai, c’est vrai ! Il faut se souvenir et toujours danser.

L’emprise — Mylène Farmer

Je me répète, mais l’évidence chaque jour un peu plus apparaît au grand jour : cette connexion intime et de plus en plus claire entre Christine aka Redcar aka Héloïse Létissier et notre Mylène nationale. Ici l’emprise est au plus fort, faussement atténué par des « Dungeons & Dragons » de simples commerces. Échec et mat à genoux. Échec et love.

Quelques cris — Nicolas Vidal

Il va être ravi Nicolas, d’être introduit de la sorte par Mylène Farmer. Et ce n’est que justice pour son œuvre intime et sincère qui prend toujours plus de gravité au fil des années, à la fois simple et parfaitement incarnée. Surprise et enchantement. L’air du garçon qui ne sait pas que parfois deux corps se foudroient. Comme dit le chanteur, « elle écrit bien Françoise Sagan ».

Gimme Love (feat.K.O.G) — David Walter

Toute simple, la vérité apparaît aussi toute simple parfois. Tellement simple et tellement précieuse. Au cas où l’attention serait déjà trop prise, le rythme se ralentit, chaloupe jusqu’à caresser les neurones urbains, masser doucement pour les reconnecter à cette félicité qui monte. Cette magie du partage et de l’amour qui soudain se cristallise.

Beso (ft. Rauw Alejandro) — Rosalía

L’exigence esthétique aurait voulu que l’on privilégie le battement rouge et noir de « Vampiros » ou de « Promesa » qui agitent les réseaux cette semaine. Mais je n’ai pas pu résister à l’idée de montrer Rosalía en bikini, voire quasiment à poil. Et dire que la petite a déjà presque 31 ans.

Visuel : C’est vrai — Almée