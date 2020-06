La playlist « j’aurais bien voulu essayer Biolay »

J’aurais bien voulu essayer Biolay, mais voilà que le label Sound of Universe a annoncé la sortie d’un Reggae Fever, nouvelles propositions sans doute remastérisées des boss sound from Jamaïca. Ici la version grand hôtel, rooftop cocktail du « Screaming target » de Bigh Youth. Speciale dedicale à B.B from Paris.

No no no— K.C White

J’aurais bien voulu essayer Biolay mais voilà il y a tous les autres ; PNL passé par les fourches caudines d’Etienne Daho et de Nicolas Sirkis. Oui, ça fait peur et même à toi Benjamin, tiens toi prêt à renvoyer la balle aux faiseurs de rimes qui hantent tes backstages.

Antoine Couder

Antoine Couder est journaliste. Il est l’auteur de « Fantômes de la renommée (Ghosts of Fame) », sélectionnée pour le prix de la Brasserie Barbès 2018. Son travail explore le lien narratif entre document et fiction et plus particulièrement le thème de la musique, entendue au sens de l’écoute et de l’inspiration qu’elle procure. Il prépare actuellement une biographie de Jacques Higelin (Castor Astral, 2020)