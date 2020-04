La playlist dans l’attente d’un nouvel épisode

Cette semaine Golden bug& In fields, Rone, LedocteurNo, Péroké et Jamie XX.

Garder le calme — LedocteurNo et JC Taki

Vous souvenez-vous comment tout a commencé ? On hésitait encore entre l’indicatif et l’impératif, on en tendait des vertes et des pas mûres, on ne savait pas. On n’en sait guère plus aujourd’hui mais ça s’est un peu calmé non ? On attend la suite.

Camel race — Péroké

Encore une jolie particule échappée de la galaxie électronique, installée sur un châssis ethnique d’autant plus robuste qu’il mélange sans dissoudre tout ce qui passe sous les yeux lorsqu’on fait tourner avec son doigt un petit globe terrestre.

I don’t know — Jamie XX

Avec Jamie, on a beaucoup de mal à se tenir à notre règle d’or qui consiste à éviter de passer plusieurs fois le même artiste dans la cette playlist. Mais voilà, ce bruit de fond inframélodique toujours changeant et sans cohérence apparente nous frappe encore par son engagement. Allez comprendre.

Ginkgo Biloba— Rone

Dans une veine un peu plus tenue, la nature submergeant cette fois l’humanité réduite à un trio de premier de cordée et qui s’apprête au sacrifice des cycles anciens pour laisser passer ce qui vient après. L’air du temps où les images et les déglutitions ponctuent le discret enchantement de la bande-son.

Breath— Golden bug&In fields

Pour le plaisir, retour en 1976 : Claude Lelouch au volant de sa Merco 450SEL 6.0 dans un court-métrage filmé en un seul plan séquence sans trucage ni accélération. Périphérique, sortie Porte-Dauphine, avenue Foch, Étoile, Concorde, Louvre… La voiture monte sur un trottoir pour éviter un camion-poubelle pour stopper finalement devant la Basilique du Sacré- Cœur. Il est presque 6 heures, Paris s’éveille.

Visuel :Breath— Golden bug&In fields