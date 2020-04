La playlist aux frontières

Cette semaine David Bowie, Bebel Gilberto, Young T & Bugsey, GoGo Penguin et Glauque.

Throw me a text — Young T & Bugsey

Il suffit de pas grand chose, cette petite rythmique essorée et retravaillée du sud de Londres, à partir des matériaux qu’on imagine lointains, Sud de l’Amérique et Caraïbes. Vieille route du commerce ancien et de la triangulation esclavagiste qui revient comme une gifle, lumineuse et pensive.

Atomised — GoGo Penguin

Toujours l’Angleterre et, cette fois, Manchester avec ce trio inspiré de minimalisme et de groove électronique. Une musique pour danser dit-on, mais alors très librement et sur la grande scène. Nouvel album chez Blue Note records en juin prochain.

Vivre — Glauque

De Belgique, mais pas de Bruxelles, de Namur précisément, cinq gars prennent le hip-hop à l’envers, éclairs orchestraux à la Jean-Claude Vannier, constat dégoûté, mais empathique du politique vu dans ses soubresauts, son accélération dialectique. Pas de traitement de la voix ici juste des répliques cinglantes et un fil ininterrompu d’images. On se prépare.

The Bevlay brothers — David Bowie

La promo ne faiblit pas et s’apprête à nous vendre encore un peu de Bowie dans une nouvelle compilation «Changes» revisitée. On y trouvera au moins trois grands titres pas si connus : Lady Stardust, Repetition et Quicksand du fameux «Hunky Dory». On en profite pour butiner ce dernier disque avec le magnifique et mystérieux Bevlay Brothers. Du très haut de gamme.

Deixa — Bebel Gilberto

C’est en bons copains que Bebel et le réalisateur Erik Sohlstrom ont tourné ce clip dans un hôtel de luxe de Los Angeles. L’idée était de promotionner son nouvel album dont la sortie est une fois de plus remise. En août peut-être… «à l’époque, nous étions tous les deux heureux et nous voulions juste souligner le plaisir que nous avions toujours eu ensemble». C’était le bon temps.