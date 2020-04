« Fashion Week » : Joann Sfar revisite à la « socca » SAS le drame parisien de Kim Kardashian

Dans son album du printemps, Joann Sfar reprend son personnage du « Niçois » (roman sorti en 2016 chez Michel Lafon) et transmue Kim Kardashian en blonde à forte poitrine. Une ambiance SAS réjouissante pour une lecture aussi goûteuse que légère.

L’héroïne, Loulou Crystal est une ancienne actrice porno qui a adopté Nice et Jacques Merenda alias « Le Niçois », deux fois son âge mais un sex-appeal de macho jaloux irrésistible. Libre, heureuse d’allumer, de caresser et baiser qui lui plait, mais revenant toujours à son homme, Loulou gagne son propre argent comme hôtesse, aime vivre en laissant très visible son corps parfait (et son cul très travaillé). La Fashion week est l’occasion pour Le Niçois de faire un « coup » et d’emmener sa dulcinée aussi angoissée que lui par l’idée de prendre l’avion. Une fois sur place, la mission est sombre : voler mais aussi protéger Kim « Kestéshian » alors qu’elle se fait dérober sa quincaillerie en pleine Fashion week.

Rapide dans le trait comme dans le dialogue, la Fashion Week de Joann Sfar a la générosité d »un roman de gare, la sexualité libre d’un point de vie féminin de cagole aussi sympathique que maîtrisée et surtout surtout, des kilomètres d’humour pour nous conserver attentif dans les ébats et déboires de Loulou Crystal et de son macho de vieux mec. Une bouffé de sud et de rétro qui fait un peu voyager pendant les longues semaines du confinement.

Joann Sfar, Fashion Week, Dargaud, Couverture cartonnée Quadrichromie,160 pages,19,99 €, sortie le 6 MARS 2020.

visuel : couverture du livre.