Georges Lang « Les Nocturnes Classic Rock » : 49 ans …déjà !

Depuis 1973, Georges Lang anime les Nocturnes sur RTL, une émission thématique trans-générationnelle. Chaque week-end, les voix légendaires qu’il présente font vibrer les ondes entre 23h et minuit. A l’occasion du 49ème anniversaire de cette émission mythique, la compilation Les Nocturnes Classic Rock est disponible en coffret 4CD ainsi qu’en double-vinyle.

Depuis 1973, Georges Lang anime les « Nocturnes » dans laquelle il dévoile-nuit après nuit-ses coups de cœur des musiques anglo-saxonnes et plus particulièrement son amour inconditionnel pour les musiques californiennes. Georges Lang est l’un des piliers des programmes de la nuit sur RTL. En quarante-neuf ans d’activité l’animateur-aussi culte que ses émissions-est l’un des plus grand ambassadeur du rock et de la pop dans l’hexagone. Georges Lang pour qui les musiques anglophones n’ont plus de secret depuis longtemps, nous livre au fil des semaines toutes les infos ainsi qu’ une sélection toujours bien vue sur l’actualité musicale. Des 60’s à nos jours, de la folk à la pop en passant par la soul et le rock, cette compilation est une véritable anthologie de la musique anglo-saxonne et plus précisément du son soft rock californien, ce son qui a bercé les 70’s un temps éclipsé par le rap, les riffs du grunge et l’arrivée de l’electro. Un riche parcours couronné aujourd’hui par ce coffret 4CD et double vinyle qui propose une sélection de 63 chansons emblématiques qui sont autant de coup de cœur que de tubes. Qui n’a pas rêvé devant son transistor à l’écoute du «Imagine» de John Lennon, « Call Me » de Blondie, « Bad Case Of Loving You » de Robert Palmer ou de ce magnifique « You Know I’m No Good » d’Amy Winehouse ? Les Nocturnes Classic Rock présentent une palette d’artistes incontournables qui ont marqué l’histoire des musiques actuelles de ces cinq dernières décennies avec notamment le « Won’T Get Fooled Again » de The Who, l’émouvant «Woman» de John Lennon, le fameux « Maggie May» de Rod Stewart, le tubesque « Bad News » de Moon Martin, le sublime « Every Breath You Take » de The Police, l’entêtant « Jet » de Paul McCartney & The Wings ou Melissa Etherindge qui livre ici une splendide version de son «Bring Me Some Water». Ce recueil nous renvoie à l’âge d’or du rock et de la pop music des 70’s, 80’s et 90’s avec ses icônes telles Graham Nash, Grand Funk Railroad, Alice Cooper, Buffalo Springfield ou encore The Band. Mis à part les classiques de ces illustres auteurs compositeurs, on trouve des pépites moins connues telle « Flower » de Eels, « Think I’m In Love » de Eddie Money, « I Want You To Want Me » de Cheap Trick ou encore ce « Spirit In The Sky » de Norman Greenbaum. On redécouvre des pépites oubliés telles le « In-a-gadda-da-vida » d’Iron Butterfly », « Carry On My Wayward Son » de Kansas ou l’épileptique « I’m Going Home » de Ten Years After. Une belle anthologie que les inconditionnels des Nocturnes vont adorer.