Lewis Ofman dévoile son nouveau clip : Attitude

Le 13 février dernier, Lewis OfMan, jeune producteur parisien, réunissait ses proches dans le magnifique hôtel grand amour pour une projection de ses deux nouveaux clips vidéo. Une semaine plus tard, nous avons le plaisir de découvrir le single Attitude, premier extrait dévoilé du futur album, toujours en préparation. Retour sur un début de carrière prometteur et sur un clip à la fois étonnant et bourré d’attitude.

Lewis Ofman en quelques mots

Difficile de catégoriser la musique de Lewis Ofman tant elle est singulière et diversifiée. Nous nous contenterons donc de dire qu’elle est centrée autour de synthétiseurs et boîtes à rythmes rétro et qu’une ambiance unique s’en dégage. Partant de cette base, le musicien s’essaie à différents styles avec brio, autant en solo qu’en collaboration avec d’autres artistes (Vendredi sur Mer, Rejjie Snow, Ichon pour ne citer qu’eux). L’univers visuel coloré de ses clips répond parfaitement aux thèmes légers de ses chansons, parfois teintées d’une touche (nécessaire) de mélancolie.

Une carrière solo bien entamée

Malgré son jeune âge, Lewis Ofman n’en est pas à son coup d’essai. Après la sortie de ses premières chansons planantes sur toutes les plateformes ; il dévoile en 2018 l’Ep Yo Bene, qui comprend les singles Un amour au super u, perle romantique et Flash, ode dansante aux synthétiseurs. La sortie de cet opus est une véritable réussite qui lui assure une fanbase grandissante. Le compositeur collabore en parallèle avec le monde de la mode, composant plusieurs soundtracks pour les défilés des fashions weeks parisiennes. S’ensuivent plusieurs singles comme Pleins de bisous, Je pense à toi ou encore Tes yeux dans lesquels on découvre sa voix dans des essais brillants au chant. Toutes ces expériences le mènent logiquement au premier album annoncé pour l’hiver prochain. Les deux clips projetés en avant-première à l’hôtel grand amour – rue de la fidélité – en sont les premiers extraits.

Le dernier clip : Attitude

Shootés durant la tournée américaine de Lewis Ofman par le vidéaste Julien Soulier, ces deux clips sont liés par une même histoire : celle d’un jeune homme fasciné par des danseurs. Immersion dans l’univers du roller dancing d’Atlanta : le premier clip nommé Attitude nous plonge dans une scène de battle sur le parking d’un « Roller Skating Ring ». Les danseurs s’affrontent en cercle à coups d’acrobaties et de regards intimidants. Leurs gestes précis répondent parfaitement à la musique : énergique, rythmée, entraînante et fascinante. Les plans saccadés parfaitement maîtrisés mettent en valeur la beauté et le style des danseurs dans cet univers américain si particulier. Après une séquence planante à l’intérieur du fameux ring, on découvre sur le dernier plan un jeune garçon qui contemple la scène avec envie ; il sera le protagoniste de la prochaine vidéo annoncée courant mars. Ce clip prometteur fait monter notre impatience de découvrir l’album. L’attente sera longue…

Luca Juilliard

Visuel © Lewis Ofman