Pascal Bertin, directeur artistique du Festival Baroque de Pontoise : « On doit toujours à ce qui nous a précédé »

Alors que le 37e Festival Baroque de Pontoise commence ce week-end avec la contralto Anthéa Pichanick et l’ensemble Caravaggio dans du Vivaldi, les Voice Messengers et la pianiste Clare Hammond, dans le répertoire de Hélène de Montgeroult, le directeur du Festival, Pascal Bertin, développe pour Toute La Culture la thématique de cette édition : les héritages.

La saison est placée sous le signe des héritages. Quel est le vôtre ? Quels sont les grands maîtres qui vous ont marqué ?

C’est une belle question parce que personne ne me la pose jamais. Mon héritage est évidemment multiple. Nous sommes héritiers de nos parents, les miens n’étaient pas musiciens mais simplement mélomanes. Je suis héritier du fait qu’on chantait à tue-tête en voiture avec mon père des chansons de Michel Fugain. Je suis héritier des efforts qu’ont fait mes parents quand j’ai voulu faire parti du choeur d’enfants de Paris et qu’ils ont dû m’y amener deux fois par semaine alors qu’on habitait en banlieue, et ce d’autant plus que ce n’était pas leur univers. D’un point de vue professionnel je suis l’héritier de mon tout premier chef de chœur et puis surtout de Philippe Herreweghe, qui dès la fin du conservatoire m’a fait une place dans le choeur de la Chapelle Royale. À cette époque, parmi les sopranos il y avait Sandrine Piau, Véronique Gens, parmi les ténors Vincent Bouchot, Joël Suhubiette, chez les basses il y avait Renaud Machart, Hervé Niquet. Encore cette semaine, je suis allé écouter les Vêpres de Monteverdi dirigées par Herreweghe à Saint Roch (Paris) et j’ai compris pourquoi c’était mon héritage principal. C’est vraiment un musicien qui me touche plus que les autres.

Quelles visions du baroque propose Herreweghe ? Il se situe au tournant du XXème siècle qui est un grand moment de réflexion sur l’harmonie entre les instruments et la musique.

C’est un très bon exemple de ce qu’est la musique ancienne aujourd’hui. Les anglophones ont un terme plus approprié que l’on pourrait traduire par la « pratique historiquement informée ». Tout un travail a été fait des années 60 aux années 80 sur la musique baroque par Harnoncourt, Herreweghe et les musiciens du Louvre. Tous les chefs historiquement baroques d’hier font le même travail de recherche sur la lisibilité, sur la contextualisation, sur l’organologie, sur le choix des instruments. Ce qui a fait que la révolution baroque s’est élargie jusqu’au début du XXème siècle parce qu’il ne faut jamais oublier qu’en 1913 au théâtre des Champs Élysées quand Stravinsky crée le Sacre du Printemps, l’orchestre est monté sur scène avec des cordes en boyaux. À cette époque là on est encore sur des instruments qui n’ont aucun rapport avec ce qu’on entend aujourd’hui par instruments modernes.

Dans la programmation de ce festival il y a un peu tous les bords du baroque notamment un baroque un peu plus « primitif » (Schütz, Rasi…)

Quand je suis arrivé à la tête du festival, il y a quatre ans je n’ai pas voulu en changer le nom mais j’ai voulu élargir le sens du mot baroque. Le baroque ça ne m’intéresse pas tellement en tant que barrière temporelle, de L’Orfeo de Monteverdi en 1607 et la mort de Bach en 1750. D’abord il faut se rappeler qu’historiquement le terme de « musique baroque » est extrêmement récent, ça date des années 1950. Quand au XVIIIème siècle on disait d’un compositeur que sa musique était baroque ce n’était pas un compliment. Baroque ça veut dire irrégulier. C’est un terme de joaillerie qui définit une perle qui n’est pas particulièrement sphérique. C’est cette irrégularité qui m’intéresse, qui dans son imperfection peut donner quelque chose d’encore plus beau que quelque chose qui est parfait. Le baroque n’est donc pas qu’une époque et nous pouvons nous autoriser à programmer de la musique médiévale, renaissance, baroque primitif comme Seicento, du classique, du romantique, du jazz, de la chanson et puis la création contemporaine. Nous ne voulons pas faire un festival où il n’y aurait que des Messie de Haendel et des Quatre Saisons de Vivaldi parce que le public a aussi besoin d’autre chose, de découverte. Tout l’enjeu c’est d’aiguiser la curiosité du spectateur.

Le festival organise aussi une exposition qui porte sur le temps, il y a le chorégraphe François Chaignaud qui va intervenir. Les disciplines dialoguent au coeur du Festival baroque de Pontoise ?

C’est quelque chose dont j’ai hérité et j’en suis très heureux. Le festival a toujours été pluridisciplinaire (musique, théâtre et danse) et j’ai la chance d’avoir des partenaires. Puisque nous sommes un festival à demi nomade avec les deux églises de Pontoise pour base, nous travaillons avec tous les théâtres de la communauté d’agglomérations de Cergy Pontoise et plus largement avec tout le territoire Val-d’Oise, et même les Yvelines et Paris. J’ai des partenaires beaucoup plus compétents que moi sur d’autres expressions et tout le jeu c’est de choisir ensemble des spectacles, des projets qui vont convenir à la fois à l’esthétique générale du festival baroque de Pontoise et à des modes d’expression que eux connaissent bien mieux que moi, comme la danse contemporaine. Je suis enchanté parce que c’est aussi ça notre richesse, parce que nos partenaires nous apportent aussi leurs connaissances, leurs suggestions. En général, mes partenaires ne sont pas spécialistes de musique baroque, donc je leur propose un panel de choses et on choisit ensemble. Parfois ce sont eux qui me font des propositions. Par exemple, le projet Tumulus m’a été proposé par la directrice de la scène nationale. Il m’a plu tout de suite parce qu’en plus ça rassemble François Chaignaud et Geoffroy Jourdain. C’est tout l’enjeu : trouver des projets pluridisciplinaires et d’esthétiques différentes qui peuvent nous rassembler.

Cette notion d’héritage inclut la dimension familiale que l’on connaît bien chez les Bach; qu’en est-il chez les Scarlatti que vous mettez à l’honneur ?

Chez les Scarlatti la filiation est moins importante que chez les Bach où le moindre petit cousin est un compositeur, mais chez les Scarlatti on connaît surtout le père Alessandro et le fils Domenico. Ce qui est amusant c’est que se sont deux musiciens majeurs de leur époque, mais finalement qui ont des parcours assez différents; donc l’héritage c’est la musique mais leurs musiques sont totalement différentes. Alessandro a écrit 115 opéras et des centaines de cantates. Domenico est surtout connu pour les 555 sonates pour clavecin qu’il a écrites. Il y a également des différences dans leur géographie car Alessandro vit en Italie et Domenico est à la cour d’Espagne et du Portugal.

De quelle manière votre programmation résonne avec l’actualité ?

C’est toujours ce que nous recherchons pour le choix du thème. Ce dernier n’est pas musicologique car nous ne voulons pas nous enfermer là-dedans, nous avons une dimension pluridisciplinaire donc nous n’allons pas faire un festival autour de la tierce picarde dans une cadence (rires). Le thème doit toujours pouvoir être transposé sur des sujets de société. Alors nous regardons tout d’abord les anniversaires de compositeurs puis le lien qu’il peut y avoir entre eux et ensuite le lien avec notre époque. Cette année les compositeurs sont Schütz, André Cardinal Destouches, Ralph Vaughan Williams et Byrd. Comment nous les relions les uns aux autres ? Il y a une filiation dans l’éducation c’est-à-dire que Heinrich Schütz a été l’élève extraordinaire de Gabrieli et Monteverdi en Italie, il va aussi orienter toute la musique allemande qui va lui succéder, même celle de Bach. André Cardinal Destouches est l’élève de Campra, grand compositeur de la cour de France et d’Aix-en-Provence. Ralph Vaughan Williams s’inspire de la musique baroque allemande et de la musique anglaise. Et William Byrd est probablement l’élève de Tallis et l’inspirateur de 100 ans de musique anglaise. Ce qui est donc intéressant entre tous ces gens-là, c’est d’où ils viennent et où ils vont, ce qu’ils reçoivent de leurs aînés et ce qu’ils vont ensuite transmettre. Et par rapport à notre époque c’est intéressant car il y a un espace de fantasme, en particulier auprès des jeunes générations, sur le fait de ne rien devoir à personne, de s’être fait tout seul, alors que je suis persuadé que nous devons toujours à quelqu’un, à ce qui nous a précédés, même si c’est en réaction. C’est pour cela qu’en exergue de l’édito il y a cette phrase de Brigitte Engerer.

« Si je suis devenue ce que je suis, c’est grâce aux autres, à mes parents, à mon professeur. Nous sommes comme les galets dans la mer, façonnés par les vagues successives de nos rencontres. Elles nous malaxent, elles nous transforment. On n’est jamais rien par soi-même, il faut savoir le reconnaître. »

J’ai tendance à penser qu’à notre époque où tout le monde est connecté, où les réseaux d’amitiés, de relations sont incroyablement larges, nous sommes paradoxalement dans une époque d’individualisme, et j’aime beaucoup rappeler qu’on n’invente jamais rien et certainement pas en musique.

Qui est votre public depuis 37 ans ? Les mêmes (rires). Est-ce que ce sont des gens qui habitent Pontoise ? Est-ce que ce sont des gens qui viennent de la France entière parce qu’ils aiment le baroque ? Comment faire pour le diversifier ?

Le public a du mal à se renouveler. On a un public fidèle qui est très présent. On rayonne sur tout notre territoire mais c’est difficile de faire venir des Parisiens à Pontoise. Nous en sommes conscients alors nous avons mis en place un système de covoiturage. Quand vous prenez un billet vous êtes redirigé sur une page qui permet de demander ou d’offrir un transport. Aussi, comme nous sommes sur une vingtaine de lieux différents, le public est lui-même assez différent. C’est pour cela que dans la programmation je travaille avec les directeurs artistiques de salles qui nous accueillent parce qu’eux aussi connaissent très bien leur public aussi, sa sociologie, ses origines.

Et travaillez-vous encore avec les conservatoires, avec les écoles ?

Le festival est une saison complète donc on joue tout au long de l’année pour être au plus proche des écoles. Quand le festival est au mois d’octobre la médiation culturelle, le travail avec les élèves est impossible car la rentrée vient juste d’avoir lieu, alors que si nous programmons sur toute l’année nous pouvons faire des projets sur plusieurs semaines. Nous travaillons avec plus de de 10 écoles primaires, 2 collèges. Nous avons aussi une politique tarifaire avantageuse pour les jeunes (gratuit pour les moins de 18 ans et 5€ pour les 18-25 ans). Le prix ne doit pas être un frein.

Est-ce qu’il y a un concert que vous attendez particulièrement ?

C’est très difficile de répondre à cette question parce qu’il y a des choses que je connais déjà donc je n’ai pas la même excitation que pour les projets signés alors qu’ils n’étaient pas encore montés. Il y a donc des spectacles sur lesquels je suis incapable de vous parler vraiment profondément parce que je ne les connais pas moi-même mais simplement je sais qu’il vont être intéressants, parce que les gens qui les font sont intéressants. Il y a une chose qui m’excite parce que c’est une forme que nous n’avons jamais faite, un ciné-concert. C’est un montage de films de Méliès et sur les images ils ont écrit une musique pour instruments anciens et modernes. Comme cela est très nouveau pour nous il y a quelque chose qui m’excite. Après le reste de la programmation est passionnante ! Le premier week-end on a Il Caravaggio, les Voice Messengers et un récital de pianoforte au Château de Montgeroult. En trois jours on a un panorama complet de ce qu’on peut faire !

visuel(c) affiche