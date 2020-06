L’agenda classique et lyrique de la semaine du 16 juin 2020

En cette semaine de Disquaires Days et de Fête de la musique, malgré la culture laissé de côté par l’annonce de déconfinement de notre Président, Emmanuel Macron, ce 14 juin, les concerts s’organisent, encore beaucoup en ligne, de plus en plus en live avec parfois un retour partiel des publics …

Par Yaël Hirsh, Victoria Okada

Mercredi 17 juin, à 19h le jeune Trio Sora, donnera sur Medici.tv, en direct depuis la Fondation Singer-Polignac les Trio en do mineur op. 1 n° 3 et Trio en ré majeur op. 70 n° 1, dit « Les Esprits » de Beethoven. vidéo de ce concert live restera disponible sur Medici.tv (accès libre) jusqu’au 14 juillet.

Jeudi 18 juin, à 19h, dans une salle virtuelle, l’Orchestre National d’Ile de France donne le deuxième volet de sa série de concerts « Bach to live« . Direction : Direction Robert Tuohy et programme Copland / Tchaikovsky. Et à 20h dans le cadre de la série « Le temps retrouvé » à Radio France et en direct sur arte live et France Musique, L’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Daniel Harding avec Antoine Tamestit, jouera dans l’auditorium encore vide, Apollon Musagète d’Igor Stravinsky un extrait du Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen et la Suite lyrique d’Alban Berg.

Vendredi 19 juin, à 19h dans le cadre des Saisons Russes, le producteur Ilya Averbukh présentera, dans le cadre et sur le site des « Saisons russes », un spectacle flamboyant intitulé « Carmen », enregistré en 2015 à Sotchi, dans le palais des sports olympique « Iceberg ». Et à 20h, en digital via le site de la Fondation Louis Vuitton, le pianiste Jean-Frédéric Neuburger donne un récital contemporain (Sciarrino, Adès et lui-même dans une création pour ce concert enregistré le 5 décembre 2019 à la Fondation Louis Vuitton.)

Samedi 20 juin, dans la journée, pour célébrer le Disquaire Days, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton donne le coup d’envoi d’un partenariat éditorial avec Alpha Classics, qui débute par les Suites 1 & 2 de Bach, à paraître le 20 juin 2020 en vinyle. Et à chercher dans les bacs des disquaires.

Toujours le Samedi 20 juin, à 20h, dans la série « Le temps retrouvé à l’auditorium de Radio France ­ le Quatuor Diotima jouera les Quatuors opus 135 (n° 16) et opus 130 (n° 13) de Ludwig van Beethoven.

Dimanche 21 juin, de 15h à 20h, Les Pianissimes organisent « carte blanche aux nouveaux talents », une série de 8 concerts live (si, si !) piano et musique de chambre à l’auditorium du Musée Guimet. Ces « vrais » concerts sont accessibles sur réservation sur le site des Pianissimes.

Dimanche 21 juin, jour de fête de la musique, à 10h45 le concours international de piano d’Orléans reporté au mois d’octobre propose sur facebook un live du pianiste israélien Imri Talgam. Et le soir, à 19 h, l’Opéra Comique a le plaisir de réunir la soprano belge Jodie Devos, le ténor français Cyrille Dubois et la pianiste Marine Thoreau La Salle pour une soirée de Gala que le public pourra voir le site d’OperaVision.

Dimanche 21 juin et désormais tous les dimanches (depuis le 14 juin), à 16h30 et à 17h à l’église Saint Eustache, on peut assister à des auditions d’orgue par les deux titulaires, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital. Ils ne peuvent accueillir d’un nombre limité d’auditeurs (ouverture des portes à 16h) dans le respect du consigne sanitaire.

Du samedi 20 juin à 13h au lundi 22 juin à 5h, la chaîne Mezzo fait une grande Fête de la musique avec tour du monde en musique pour le meilleur du classique, du jazz et de la danse. Au programme 40h de musique avec Anna Netrebko, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Lang Lang, Martha Argerich, Daniil Trifonov, Evgueny Kissin, Grigory Sokolov, Janine Jansen, Yo-Yo Ma,Simon Rattle, Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Karina Canellakis, Avishai Cohen, Gregory Porter et les Orchestres Royal Concertgebouw Orchestra, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Gewandhaus Leipzig…

Lundi 22 juin, à 19h, c’est au tour de Lucas Debargue qui jouera en direct depuis le salon de la Fondation Singer-Polignac. Le concert sera diffusé sur Medici.tv. Programme ? Surprise !

visuel : affiche de la fête de la musique