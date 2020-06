La 14e semaine de spectacles vivants ( légèrement moins confinés)

Et de 14. Seuls le Théâtre 14 à Paris, et le théâtre Vidy en Suisse proposent chacun un spectacle pour des jauges réduites comprenant le public et les artistes. L’horizon s’éclaire un peu et les initiatives commencent à exister. En attendant, les salles restent fermées depuis 3 mois aujourd’hui.

Ils sont coincés, empêchés et pourtant, la danse traverse l’immobilité… C’est le pas de deux très confiné en eux même que L’artiste Jonathan Uliel Saldanha et la chorégraphe et performeuse Vera Mantero ont ecrit pour l’un des Sujets à Vif du dernier Festival d’Avignon. A voir ici.

Pendant le confinement général Tommy Pascal a demandé à des danseurs de se filmer. Or Schraiber danse à la Batsheva Dance Company nous emmène en Pennsylvanie. A voir ici

« Play ». Nous en 2017 et Alexander Ekman décide de tranformer l’Opera de Paris en terrain de jeu au rythme de la musique électronique signée Mikael Karlsson, A voir ici

Visuel © Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon 2019