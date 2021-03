L’agenda classique de la semaine du 30 mars

Nous continuons, inlassablement, à répertorier les concerts et opéras que nous aurions aimé entendre en vrai (même si, parfois, en tant que journalistes, nous y arrivons ! ). Petite sélection de la semaine :

Par Yaël Hirsch et Paul Fourier.

Chaque soir, à 20h30, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence propose un concert : Le 31 mars, ce seront Les Arts Florissants dirigés par William Christie, avec Lea Desandre, et Jakub Józef Orlinski ; Le 2 avril, La passion selon Saint-Matthieu de Bach avec l’orchestre et le chœur Pygmalion, orchestre et chœur (direction : Raphaël Pichon), avec Julian Prégardien, Stéphane Degout, Christian Immler, Sabine Devieilhe…; Le 4 avril, Les Siècles (direction : François-Xavier Roth) pour un concert Saint-Saëns avec Renaud Capuçon et

Bertrand Chamayou, Le 5 avril, Barbara Hannigan invitera ses amis pour un concert exceptionnel du classique à l’électro, Le 6 avril, ce sera le tour de Martha Argerich et de Daniel Barenboim, etc.

Jeudi 1er avril, à 17h, le Staatsoper de Berlin propose Les Noces de Figaro de Mozart, dirigé par Daniel Barenboim et mis en scène par Vincent Huguet (avec Elsa Dreisig, Nadine Sierra, Riccardo Fassi…).

Vendredi 2 avril, à 20h, une version concert de Parsifal de Wagner sera donnée au Grand Théâtre de Genève. Pas de mise en scène par Michael Thalheimer donc, mais à la date du vendredi Saint tout de même ! L’opéra sera présenté, en partenariat avec l’OSR et la RTS, en direct sur le site GTG Digital et RTS Play et restera disponible en replay jusqu’au lundi 5 avril. Une soirée avec l’Orchestre de la Suisse Romande et son directeur attitré Jonathan Nott en « guide suprême » et avec les voix wagnériennes de Daniel Brenna dans le rôle-titre, de Tanja Ariane Baumgartner en Kundry et de Mika Kares en Gurnemanz.

Le même jour à 20h, on peut assister en direct sur le site de la Scala de Milan (ainsi que sur ses pages Facebook et YouTube) à un concert dirigé par Bruno Casoni (au programme : Pärt, Elgar et Duruflé). Dimanche 4 avril à 20h, La Scala proposera cette fois un concert dirigé par Zubin Mehta (Schubert et Bruckner)

Dimanche 4 avril, à 19h, dans le cadre du du festival Quatuor à Vendôme et en direct de l’église de Villiers-sur-Loir, le Quatuor Voce invite le pianiste Adam Laloum et la soprano Jodie Devos pour un programme dédié à Debussy, Schumann et Chausson. Cela se trouvera sur le site RécitHall.com.

Lundi 5 avril, à 15h, on pourra voir La Flûte enchantée de Mozart en direct de l’Opéra de Dresde (avec René Pape, Klaus Florian Vogt…)

Et enfin, à partir du 7 avril, nous retrouverons l’opéra participatif jeune public Un élixir d’amour, paramétré pour les jeunes au Théâtre des Champs-Élysées, et avec Les Frivolités Parisiennes, en DVD interactif & VOD.

visuel : (c) Vincent Pontet pour le TCE