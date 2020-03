Chronique d’une formule annoncée : Rockin’ Squat nous ouvre la porte de 35 ans d’archives !

Figure emblématique du hip hop français, Mathias Cassel alias Rockin’ Squat a marqué les années 80 et 90 de son empreinte et de son art. Précurseur du rap français avec son collectif Assassin au mileu des 80’s le rappeur parisien est aussi un graffeur reconnu.

L’ouvrage revient sur ses débuts «grapheurs » quand il était jeune adolescent dans les rues de Paris, évoque son enfance aux Etats-Unis, la carrière d’Assassin, sa carrière solo et sa vie actuelle au Brésil où il est devenu producteur de festivals culturels dans les favelas. L’ouvrage intéressera particulièrement les fans d’Assassin, les premiers pas du collectif crée par par Rockin’ Squat, vite rejoints ensuite par DJ Clyde et Doctor L jusqu’ à l’explosion médiatique du groupe, couronné par 3 albums fondateurs devenus aujourd’hui mythiques. Ce livre est un beau témoignage sur le parcours d’un groupe atypique dans la musique française. Dès les débuts ce collectif militant et engagé a transformé la scène française en tribune pour dénoncer les bavures policières, les atteintes à l’environnement, la manipulation des médias ou le trafic d’armes. Côté musique ce hip hop fédérateur puisait ses racines dans le rock, la soul, et le funk. A l’image de The Roots , Asian Dub Foundation Assassin fût un groupe de rap indépendant désirant mener, par l’intermédiaire du rap, un combat contre le système médiatique et politique. Il faisait souvent référence aux racines du rap en rappelant à son auditoire les fondements de la culture hip hop, rejetaient toutes sortes de sectarisme et appelaient au respect, à l’amour, à l’unité et à l’éducation.

Un bel ouvrage de 290 pages, illustrés de 500 photos très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie professionnelle du frère de Vincent Cassel et demi frère d’Hoolysiz. Un éclairage qui ravira les collectionneurs et puristes du genre hip hop.

Genre : Musique

290 pages Editions : Livin’Astro SDLB Publishing