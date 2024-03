The Rolling Stones ” Live At The Wiltern ” : le nouveau best of live des Stones !

Alors que les Stones s’apprêtent à reprendre la route des Stades en aux USA pour fêter leur 60 ans de carrière, leurs plus grands succès sont réunis dans ce “ Stones Live At The Wiltern “enregistré en 2002.

Depuis le début des années 60, Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts règnent sans partage sur un genre musical qu’ils sont les premiers à avoir façonné et inscrit dans le 20ème siècle. Avec leur sens de la fête, de la démesure (tournées gigantesques) les géniteurs de Honky Tonk Woman » ont popularisé le rock ‘n’roll comme personne sur la planète. En 2002, pour célébrer leur 40ème anniversaire, les Stones se lancèrent dans une tournée mondiale qui allait durer deux ans, donnant 117 concerts dans des arènes et stades à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et l’Asie. Mais ils donnèrent aussi une poignée de concerts intimes, comme ce lundi 4 novembre 2002 à Los Angeles au Wiltern Theatre, un chef d’œuvre Art Deco des années 30. Dans l’intimité de cette petite salle bondée, ils offrent alors aux fans leurs grands classiques mais aussi de nombreuses raretés. Au vu de la tracklist, “Live At The Wiltern” est un véritable best of qui vient à nouveau couronner leur immense carrière. Comparé au DVD initialement sorti en 2003, les fans vont être comblés car les titres ont été entièrement remasterisés pour l’occasion et offrent à l’auditeur une qualité sonore absolument exceptionnelle. Ce coffret ne faiblit à aucun moment durant les 21 titres présentés ici. Des tubes rien que des tubes bien sûr, dont « Jumpin’ Jack Flash, Tumbling Dice, Brown Sugar », ou « Start Me Up » que l’on réécoute avec un bonheur non feint. Aux côtés de Mick Jagger (chant, guitare), Keith Richards (guitare), Ronnie Wood et Charlie Watts on retrouve Darryl Jones (basse), Chuck Leavell (claviers, chœurs), Bobby Keys (saxophone), Bernard Fowler (chœurs), Lisa Fischer (chœurs), Blondie Chaplin (chœurs, guitare acoustique/percussions), Tim Ries (saxophone, claviers), Kent Smith (trompette) et Michael Davis (trombone). Mais le plus intéressant, c’est que l’objet regroupe pour la première fois des titres de nombreuses raretés, notamment « Stray Cat Blues », « No Expectations » ou une reprise enflammée de « Everybody Needs Somebody To Love » avec le légendaire Solomon Burke, co auteur de ce classique en de la soul (1964 ) et qui avait assuré la première partie ce soir-là. Il est d’ailleurs savoureux d’entendre et voir comment ce titre résonne ans ce club. Le groupe s’amuse à puiser dans le meilleur de leur répertoire sur quatre décennies, notamment certains titres rarement jouées sur scène comme ce « Can’t You Hear Me Knockin” de plus de dix minutes. On jubile sur le son et le jeu de Charlie Watts. Comme l’explique si bien Keith Richards dans sa biographie « Life » : « la plupart des batteurs jouent les quatre temps sur la charleston, mais sur le deuxième et quatrième temps qui forment le backbeat un élément fondamental du rock’n’roll, Charlie s’arrête en position levée et il fait mine de le toucher et se retire. C’est donc la caisse claire qui domine à ce moment, au lieu de créer une interférence. Quand vous le regardez faire ça il y a de quoi chopper une arythmie cardiaque. On dirait qu’il suspend le tempo… ». Sans oublier ce très long passage instrumental où les musiciens font durer le plaisir, comme une longue jam de rock fusion jazz latino qui rappelle celles de Carlos Santana. Qu’est-ce que c’est bon de se laisser porter…On (re)découvre également des titres addictifs tels « Going to A Gogo y » porté par ce riff jouissif et immortel où les guitares cisaillent, se marient à la voix de Mick Jagger aux cuivres et aux chœurs, le rythm‘n’blues de « Bitch » où les claviers psychédéliques de Billy Preston, la guitare de Keith Richard et la section de cuivres se fondent en totale osmose. On apprécie la ballade de Keith Richards « Thru and Thru » extrait de Voodoo Lounge tout comme cette ballade chaloupée aux cuivres reggae « You Don’t Have To Mean It » ou encore ce rutilant « Honky Tonk Women » et l’inoxydable « Brown Sugar » deux titres immortels. Ces 21 titres sont issus des 80 chansons que les Stones avaient sélectionné lors de cette longue tournée provenant de toutes les époques de la glorieuse carrière du groupe. Ce concert est disponible en coffrets 2CD, 2CD+Blu-ray et 2CD+DVD. Il existe également une édition vinyle 3LP de Live At The Wiltern. Le DVD contient le concert intégral du 04 novembre 2002. Un pur plaisir !

Jean-Christophe Mary

The Rolling Stones / Live at the Wiltern

(Mercury/Universal)

CD 1

Jumpin’ Jack Flash

Live With Me

Neighbours

Hand of Fate

No Expectations

Beast of Burden

Stray Cat Blues

Dance, Part 1

Everybody Needs Somebody To Love (with Solomon Burke)

That’s How Strong My Love Is

Going To A Go-Go

Band Introductions

CD2

Thru And Thru

You Don’t Have To Mean It

Can’t You Hear Me Knocking

Rock Me Baby

Bitch

Honky Tonk Women

Start Me Up

Brown Sugar

Tumbling Dice

