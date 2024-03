Roméo + Juliet au Théâtre du Châtelet pour 20 représentations exceptionnelles !

Après « Le Lac des Cygnes », « Casse-Noisette », « La Belle au bois dormant » et « Cendrillon », un nouveau blockbuster du ballet revisité par Matthew Bourne est présenté ces jours ci au Théâtre du Châtelet. Le chorégraphe bouscule cette tragédie Shakespearienne tout comme la partition de Prokofiev pour en faire une œuvre puissante.

L’action se déroule dans l’Institut de Vérone, une sorte d’hôpital psychiatrique conçu pour incarcérer des jeunes filles et jeunes hommes à problème. Dans cet établissement à la rigueur militaire, ils sont soignés, éduqués par un psychiatre et une infirmière, et supervisés par un garde, l’impitoyable Tybalt. Roméo (Paris Fitzpatrick) est abandonné par ses parents politiciens, qui n’ont pas le temps de s’occuper de lui. Et c’est tout là l’angle choisi pour cette relecture de cette histoire intemporelle qui raconte la découverte adolescente et la folie du premier amour.

Le chorégraphe Matthew Bourne détourne le conflit fratricide des Montaigu et Capulet en un conflit de générations, l’adolescence contre le monde des adultes. Le décors conçu par Lez Brotherston rappelle le film Vol au dessus d’un Nid de Coucou. Sur le plateau se dressent d’immenses grillages et un mur à carreaux blancs en demi cercle, tout en surface lisse, avec des grilles e d’aciers ou des escaliers ne mènent nulle part. Ce décor froid et minimaliste a été ainsi conçu pour laisser une large place aux mouvements des danseurs. Tout au long des trois actes, les personnages, tous vêtus de blanc sauf le redoutable Tybalt (Matthew Amos) vétu de noir, vont s’efforcer de rompre avec l’uniformité qui leur est imposée, introduisant ici des coups de tête, là des mouvements de bras dans leurs marches mécaniques, tirant leurs membres dans des étreintes interdites, tentant d’arracher un baiser à l’insu des gardes.

Le message que veut faire passer le chorégraphe est clair : l’amour et le sexe sont puissants et menacent le monde adulte qui veut que les jeunes gens se conforment à ses règles et son autorité. Ce propos est illustré dans cette scène intense où Roméo (Paris Fitzpatrick) rencontre Juliette (Monique Jonas) lors d’un bal organisé par la révérende Bernadette Laurence. Les amants s’enlacent comme des enfants, fascinés, sous une énorme boule disco scintillante. Mais autour d’eux, leurs camarades s’enfoncent dans le sol, leurs corps captant le poids et le rythme de la partition de Prokofiev tandis que le couple transgresse l’interdit et se fond dans une passion des plus charnelle.De bout en bout la chorégraphie recentre le propos sur une jeunesse en rébellion contre l’autorité d’un monde adulte, révolte qui prend corps ici grâce à l’énergie explosive apportée par les danseurs.

Dans ce lieu clos, les patients sont solidaires les uns des autres, car ils sont embarqués dans la même galère. Dans ces tableaux réglés au millimètre, les danseurs expriment avec dynamisme et intensité leur colère et leur frustration sur le rythme martial de la Danse des Chevaliers (qui est décliné ici sous plusieurs formes), quand Roméo et Juliet exultent leurs pulsations sexuelles tels des amants maudits dans leurs dortoirs séparés, jusqu’à la macabre scène finale. Les scènes sont impressionnantes notamment celle où les pensionnaires jouent avec des chaises, souvent dramatiques comme celle du viol de Juliet, ou encore celle où Tybalt tue Mercutio d’un mouvement rapide, féroce et frénétique quand d’autres déclenchent le rire des spectateurs quand Roméo est déshabillé puis rhabillé par ses camarades à son arrivée à l’asile. Paris Fitzpatrick et Monique Jonas forment un magnifique tandem.

Leur rencontre au bal, leur escapade dans les dortoirs et bien sûr la scène du balcon, leur composition est vraiment touchante. Les deux danseurs expriment à merveille leur frustration, ce puissant désir du au manque d’affection dont les deux personnages ont été privés. Partition de Sergueï Prokofiev brillamment réorchestrée par Terry Davies, décors froids et costumes colorés de somptueuses lumières, tout concourt ici à vous coller frissons et émotions. Les tableaux plus sont poignants les uns que les autres, jusqu’à l’horrible scène sanglante finale. Ces 20 nouvelles représentations devraient récolter les faveurs du public. Pensez vite à réserver.

Jean-Christophe Mary

Théâtre du Châtelet jusqu’ au 28 mars 2024

Direction artistique et chorégraphie : Matthew Bourne

Musique : Sergueï Prokofiev

Décors et costumes : Lez Brotherston

Lumières : Paule Constable

Orchestration : Terry Davies

Création sonore : Paul Goothuis

Associée à la direction artistique : Etta Murfitt

Assosciée à la chorégraphie : Arielle Smith

Romeo : Paris Fitzpatrick , Andrew Monaghan

Juliet : Monique Jonas , Bryony Pennington

Tybalt : Danny Reubens , Richard Winsor

La compagnie :

Matthew Amos, Tanisha Addicott, Tasha Chu, Carla Contini, Adam Davies, Anya Ferdinand, Jackson Fisch, Cameron Flynn, Euan Garrett, Kurumi Kamayachi, Daisy May Kemp, Hannah Kremer, Kate Lyons, Rory Macleod, Blue Makwana, Leonardo McCorkindale, Eleanor McGrath, Enrique Ngbokota, Harry Ondrak-Wright, Alan Vincent