SUPERSONIC Club : Le club rock de Bastille célèbre son anniversaire les 01 et 02 février !

C’est sur le thème du Steeplechase Park de Coney Island que Le Supersonic, lieu de nuit incontournable de la rue Biscornet, à Bastille fêtera les 01 et 02 février ses 8 ans d’existence dans ses deux salles mitoyennes : le Supersonic Records et le Supersonic Club !

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Le Supersonic est l’un des lieux incontournables du rock à Paris ». Chaque soir, trois concerts gratuits , pour des nuits pop rock jusqu’au petit matin, des aftershows, des tributes le dimanche, mais aussi un jeu de société « Monte ton groupe », des festivals et l’ouverture d’une deuxième salle de concert le Supersonic Records située dans la même rue du club. Situé au cœur du quartier de la Bastille à Paris, le Supersonic Club est vite devenu en quelques années le lieu incontournable des parisiens fans de rock.

Depuis son ouverture en 2016, ce bar-concert a rapidement conquis un public fidèle grâce à ses concerts gratuits et à sa programmation allant de l’indie rock à la synthwave, en passant par le punk, le garage, le post-rock, le psychédélique et la pop. Le Supersonic Club est également prisé pour ses soirées à thème et ses événements tels que les Sunday Tribute du dimanche. Le lieu dispose d’un espace de concert intimiste avec une mezzanine qui offre une proximité unique entre les artistes et le public. Le Supersonic est devenu aujourd’hui un haut lieu la scène alternative internationale, offrant un espace de rencontres pour les fans de musique ainsi qu’une plateforme pour les artistes locaux et internationaux.Huit ans durant des artistes devenus aujourd’hui emblématiques y ont fait leurs premiers pas : YUNGBLUD, Sam Fender, Amyl & The Sniffers, Palace.

Côtés aftershows et DJ sets, quelques figures du rock internationales se sont succédés derrière les platines, Fontaines DC, IDLES, Lol Tolhurst (The Cure), Franz Ferdinand, Mike Joyce (The Smiths), Carl Barat (The Libertines), Dave Rowntree (Blur), Wolfgang Flür (Kraftwerk), pour ne citer qu’eux. Pour fêter ses huit ans d’existence, l’équipe du Supersonic a retenu huit coups de cœur repérés au cours de l’année 2023 parmi lesquels FEET, Otala, Decasia, Teleforme ou encore Errorr. Deux jours de fiesta non stop. Qu’on se le dise !



Jean-Christophe Mary

01 et 02 février

Supersonic (Club & Records), 9 rue Biscornet, 12e.

Ouvert du dimanche au jeudi de 19h à 00h, le vendredi et samedi de 19h à 6h du matin (+ 1 jeudi disco par mois jusqu’à 4h).

