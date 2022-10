Décès de Douglas Kirkland, le photographe des stars

Le photographe des stars, Douglas Kirkland, est décédé chez lui à 88 ans ce 2 octobre 2022. Retour sur une vie pleine de paillettes.

Plus de 600 célébrités

Le chiffre est dingue ! Douglas Kirkland a photographié au cours de sa carrière plus de 600 célébrités du monde entier. Parmi elles on peut citer Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Coco Chanel, Brigitte Bardot, Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Morgan Freeman, Orson Welles, Charlie Chaplin, Oliver Stone, Leonardo DiCaprio, Catherine Deneuve, Michael Jackson, Andy Warhol, Liz Taylor, … Toutes les stars du XXème siècle sont passées devant son objectif. Outre cela il a également été photographe spécial durant le tournage d’environ 150 films dont 2001 : L’Odyssée de l’espace, Mon Afrique, Moulin Rouge, Titanic, Gatsby Le Magnifique.

Un géant de la photographie

Les superlatifs ne suffisent pas pour décrire cet homme. Né le 16 août 1934 à Toronto (Canada). Il a étudié l’art de la photographie sous la direction d’Irvin Penn, rien que ça. Repéré rapidement, il collabore avec de nombreux magazines et journaux. En 1961, Look Magazine, alors publié à plus de six millions d’exemplaires par mois, lui confie une mission de taille : photographier la star au sommet de son succès Marilyn Monroe. Il réalise 55 clichés inoubliables de la diva regroupés sous le titre An evening with Marilyn Monroe. Il choisit de la représenter dans des poses sensuelles. Pour cela il dit à ses assistants : « Nous n’avons besoin que d’un lit avec des draps en soie blanche. ». À travers ses photographies il réussit à rendre les mythes d’Hollywood accessibles, voire même vulnérables.

Un photographe célébré

Douglas Kirkland a reçu de nombreux prix pour ses photographies. En 2003 il a notamment eu le Lucie Awards qui récompense une réalisation exceptionnelle en photographie de spectacle. Ses photographies sont exposées à travers le monde entier dans des nombreux musées. On les retrouve à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Los Angeles mais aussi en Australie à la National Portrait Gallery ou dans son équivalent à Londres. Il a également démocratisé l’accès à ses oeuvres photographiques à travers la publication de nombreux ouvrages dont un sur la couturière française Coco Chanel en 2008 et un sur toute son oeuvre intitulé Douglas Kirkland, A life in Pictures.

Il avait coutume de dire : « La photographie a toujours signifié imaginer et interpréter des personnes, des lieux et des événements. Je comprends mieux le monde avec un appareil photo. »

Visuel :

©Axel Bührmann – Creative Commons

©Antonio Marín Segovia – Creative Commons