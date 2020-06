« Regarder le noir » : un collectif de nouvelles dark et pleines de suspense

Après Écouter le Noir, Belfond et Yvan Fauth (EmOtionS) propose un nouveau recueil de nouvelles ; il s’agit désormais de Regarder le noir. En librairies le 11 juin.

Barbara Abel, Amélie Antoine, R.J. Ellory, Julie Ewa, Claire Favan, Karine Giebel, Johana Gustawsson, René Manzor, Fred Mars, Olivier Norek, Fabrice Papillon, Gaëlle Perrin-Guillet… 12 auteurs prestigieux du polar et du thriller ont été réunis par Yvan Fauth pour livrer des textes denses et intenses.

Dans ce recueil, une dizaine de spécialistes du thriller ont concocté des nouvelles denses, crues et où la tension monte au fil du rasoir. Il y a pas mal d’yeux et d’âmes brûlés dans cet ouvrage collectif où les enfants sont rarement des anges et où les pulsions psychologiques les plus troubles servent de ressorts. Orphelins, divorcées, maltraités se donnent la main pour un grand cache-cache justement dans le noir où la vérité même ne se révèle pas dans un jet de lumière, mais en creusant toujours plus profond dans les boues des émotions et des actes humains.

Yvan Faith (dir.), Regarder le noir, Belfond, 288 p., 19,50 euros. Sortie le 11 juin 2020.

