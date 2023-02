« Nuages baroques » d’Antonio Paolacci et Paola Ronco : la météo est instable

Antonio Paolacci et Paola Ronco, un homme et une femme, ont écrit à quatre mains le premier volume d’une série italienne dont l’action se déroule à Gênes.

L’histoire est simple : un passant découvre, à l’aube d’un matin pluvieux, le cadavre d’un jeune étudiant en architecture, fils de bonne famille. Son corps git près de l’endroit où se tenait une fête en soutien à l’union civile des homosexuels. Nous sommes en 2016, au moment de l’approbation de la loi sur l’union civile entre personnes du même sexe. Et, on charge le sous-préfet de police adjoint, Paolo Nigra, de l’enquête.

La littérature policière est protéiforme, à un moment donné et au fils du temps, dans la terminologie, l’intrigue et dans la sociologie d’un pays. Pour plusieurs raisons, Nuages baroques est un exemple de l’évolution du polar.

Le retour des couples d’auteurs

Ceux-ci ne sont pas légion dans le monde du livre. Par exemple, Boileau-Narcejac, signature de Pierre-Louis Boileau et Pierre Ayraud, ont été les représentants du roman policier français pendant plusieurs décennies, comme le sont les sœurs Labèque au piano. Certains ouvrages ont été portés au cinéma par Henri-Georges Clouzot et Alfred Hitchcock. Plus au Nord, Maj Sjöwall et Per Wahlöö sont considérés comme les experts de l’école suédoise du roman policier.

Le style du roman.

Il existe par son originalité. C’est un mélange sucré-salé, et parfois pimenté. Tout se joue dans les dialogues, de temps en temps savoureux, agrémentés d’une pointe de cynisme. L’ambiance est légère et lourde, drôle et pathétique à la fois.

Gênes

Naples, Venise ou la Sicile ne sont pas l’épicentre de la tragédie. Ici, c’est la ville de Gênes qui est à l’honneur, et ce n’est pas habituel. De plus, la capitale de la Ligurie a perdu de sa splendeur, la période luxuriante est révolue.

Le roman n’est pas une visite guidée dans les Cinque Terre (Cinq terres), ces cinq villages qui se trouvent sur la Riveira du Levant. À cette époque, Gênes est encore marquée par les répressions anti G8 de 2001. Elle vit repliée sur elle-même, méfiante à l’égard des étrangers et de ceux qui ne sont pas dans la norme. Les rues y sont sombres, et les escaliers des immeubles étroits et pentus.

Le poids de la différence

Dans Nuages baroques, le fait divers, pour autant qu’il soit sordide, est banal. Ou plutôt, il est sordide dans sa banalité.

Antonio Paolacci et Paola Ronco y décrivent la vie des homosexuels à Gênes, sans pathos. En fait, il n’est pas facile d’être homosexuel en Italie, dans ce dernier pays d’Europe à avoir adopté l’union civile homosexuelle. Pour beaucoup de Génois, elle est au mieux une maladie, au pire une tare. Or, l’étudiant tué était homosexuel comme l’est le policier Paolo Nigra. Ce dernier ne s’en cache pas, à la différence de son compagnon Rocco. Après avoir fait son coming out au commissariat, Nigra dit à une collègue : « Dans n’importe quel milieu, et je ne parle pas seulement du mien mais des plus inattendus, vous tomberez toujours sur quelques connards qui se croient meilleurs que les autres. Ils ne changeront pas d’avis. Plus ils sont stupides, plus ils croient en leur vision du monde, qui, en général, est aussi petite que leur bite ».

Nuages baroques est une description de la vie des homosexuels, pas foncièrement différentes de celle des hétéros, avec leurs problèmes de travail et de couple. Ainsi, ce roman met en situation des personnes montrées du doigt à cause de leur orientation sexuelle. En cela, il est une leçon d’humanisme et de tolérance.

Nuages baroques d’Antonio Paolacci et Paola Ronco. Éditions Rivages/Noir. 2022, 345 pages, 22 €.