Livre pour enfant : Les Mini Confettis réinventent la littérature jeunesse

Si vous avez des enfants, vous avez dû chercher à les occuper avec tous les moyens du bord. Entre les devoirs, les jeux en tous genres et certaines lectures, vous êtes certainement posé.e.s la question : comment occuper mes enfants intelligemment ? Ça tombe bien nous aussi ! Après quelques explorations nous avons découvert la collection Des rêves et des Chemins proposée par Les Mini Confettis, une série de livres pour les 3-7 ans, créée par Perrine Bonafos, qui cherche à réinventer l’écriture jeunesse, et à la rendre plus féministe. Alors forcément on adore, surtout quand le premier ouvrage est dédié à Agnès Varda.

Agnès est rêveuse, elle aime les gens. Les observer, les découvrir. Agnès aime aussi les pommes de terre. Elle les collectionne, mais ne les épluche pas. Agnès est heureuse, joyeuse, courageuse. Et ce qu’elle préfère c’est mettre en avant des personnes qu’on voit malheureusement trop peu sur les écrans. Agnès et Jacques s’aiment, et ils discutent ensemble dans leur jardin d’une passion commune pour laquelle l’Histoire dira qu’ils sont tout aussi bons. Ce livre d’une dizaine de pages dédié à « la plus petite de grandes dames du cinéma » souffle comme un bol d’air frais et coloré. Sans adresser directement une seule critique ou prendre un engagement politique explicite, il propose un nouveau portrait de l’héroïne, loin de tous les stéréotypes auxquels nous sommes habitués. Un personnage bienveillant, créatif et persévérant, qui a tout mis en place pour atteindre ses propres rêves et ses envies. Qualités reconnues d’Agnès Varda, et vers lesquelles tous les enfants, filles et garçons, devraient être encouragés.

« Et toi, quel est ton rêve ? » En ces temps un peu moroses, relire cette question fera du bien au coeur et à l’esprit des plus petits comme des plus grands. Il n’y a pas de conclusion avec idées préconçues, pas de morale, juste une ouverture vers une réflexion personnelle nécessaire, et ce dès le plus jeune âge. C’est une lecture inspirante qui invite les enfants à se construire un chemin tout aussi singulier que celui des femmes présentées. Artistes, scientifiques ou bien aventurières… Laissez-vous séduire par les portraits « de ces petites filles rêveuses devenues de grandes dames inspirantes ».

Agnès, 15€. Disponible à la vente sur le site, livraison post-confinement.

* Vous pouvez également participer à la co-construction de la suite de la série en répondant à une vingtaine de questions, que vous soyez parent(s) ou non… et vous verrez, vous apprendrez certainement des choses !

*Pour les mamans, les tatas, les grandes soeurs, et leurs équivalents masculins, découvrez aussi Les Confettis, la revue semestrielle qui parlent de parcours et d’initiatives féminines toutes aussi inspirantes !