« Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige » par Sophie Jomain

Le nouveau roman de Sophie Jomain remplit bien la promesse de son titre original : proposer un voyage feel-good et exotique sous les tropiques, dans la pure tradition des romans de Noël. Ce nouvel opus explore avec tendresse et dynamisme le quotidien d’une employée d’une agence immobilière au service des très riches.

Une intrigue dans un petit paradis : Saint-Barthélemy

Magie de Noël, caraïbes et personnages hauts en couleur. La narratrice est Rosalie Ernst, employée d’une agence immobilière dont la directrice est tyrannique. Elle s’occupe d’entretenir les villas des riches propriétaires. Partie sur un coup de tête de son Alsace natale après une déception amoureuse, Rosalie parcourt quotidiennement les 24 km2 de Saint-Barth pour assurer ses missions. Noël approche et Rosalie regrette les marrons chauds, les bredeles (gâteaux alsaciens) et la neige. Mais de nouvelles rencontres vont bientôt lui adoucir son quotidien : le drôle et viril beau garçon Bastien, le jeune adolescent Henry en quête de ses racines et amoureux des tortues (dont il connait toutes les spécificités), et sa grand-mère Monica. Qui est cette famille Claus qui semble tout faire pour parfaire les traditions de Noël ? Les situations cocasses se suivent sans se ressembler, tandis que le miracle de Noël opère, même dans les caraïbes.

« Les gâteaux faits avec amour ont le pouvoir des anges »

Au fil des pages, l’écriture de Sophie Jomain se montre riche, inventive et dynamique. De pages en pages, le texte semble rebondir joyeusement, agrémenté de jolies métaphores et de piques d’humour bienvenues. On aime les expressions colorées et originales, ainsi que les descriptions poétiques de la petite île de Saint-Barth. On s’attache facilement aux personnages, plus touchants les uns que les autres. En somme, le nouveau roman « Les tortues ne fêtent pas Noel sous la neige » nous invite à un fabuleux voyage excentrique et enjoué à « Saint-Barth ». Cet ouvrage est le parfait cadeaux à offrir sous le sapin !

Visuel : couverture du livre.