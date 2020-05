La France vers 1900 : un portrait haut en couleur de la France à la Belle Époque !

Voici l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire récente de l’édition : éditer en format A 3 près de 800 photographies de La France vers 1900.

Ce projet un peu fou, Marc Walter (Graphiste, photographe et collectionneur,) et Sabine Arqué (documentaliste, iconographe et auteur) l’ont réalisé au terme d’un long et méticuleux travail de recherche.

Comme on peut s’ y attendre, le point fort de ce livre réside dans le contenu de ces 800 illustrations qui mettent en lumière l’extraordinaire diversité la France au tournant du 19eme et du 20eme siècle. Au fil des six grands chapitres, on découvre des clichés colorisés accompagnés d’un petite texte explicatif à travers les régions : Paris et ses Environs, Le Nord et La Normandie, La Côte Atlantique et Les Pyréennes, le Val De Loire , l’Auvergne et le Pays d’Oc La Champagne, les Vosges et les Alpes et la Vallée du Rhône à la Côte-d’Azur. Le livre expose une sélections d’iconographies puisées dans les archives de Marc Walter et de Photovintagefrance avec de magnifiques reproductions comme cette vue panoramique de Paris prise de la Cathédrale Notre Dame, ce cliché colorisé de La Tour Eiffel, cette vue du Sacré Cœur depuis de la Butte Montmartre, cette carte du Nouveau Paris en double page par les Frères Garnier en 1878 ( on voit le champ de mars la Tour Eiffel n’existe pas encore !).

Le tournant du XXe siècle demeure une période glorieuse pour la France : la Belle Époque fut un temps où régnèrent la paix, la prospérité et le progrès, rompant avec une succession de guerres meurtrières et de crises subies par la République française et culminant avec la guerre franco-prussienne qui s’acheva en 1871. Née sur les ruines du conflit, la Belle Époque apporta joie de vivre et épanouissement et favorisa le développement de l’art, du design, de l’industrie, de la technique, de la gastronomie, de l’éducation, des transports, des loisirs et de la vie nocturne. Pour d’autres au contraire, la Belle Epoque est l’illustration d’une décadence qui aura conduit à la première guerre mondiale. La misère, le chômage, la dureté de la condition paysanne et ouvrière sont autant de faits qui éloignent cette période d’un réel âge d’or.

A travers ces photochromes, photographies vintage, cartes postales colorisées, affiches et autres documents d’époque, l’ouvrage dévoile un précieux inventaire d’une France dans toute sa gloire à la fin du 19eme et début du siècle dernier. Les techniques de la photochromie utilisées pour produire certaines images de cette époque et donnant ainsi à voir le passé en couleurs intenses rendent possible une confrontation vivante, intime, douce-amère avec cet âge plein d’espoir, comme cette imposante splendeur minérale du mont Saint-Michel en 1890 (p.188-189 ) , la plage du Havre et le Cap de la Hève (p.146-147) les sommets enneigés de Chamonix et mer de glace (406-407) et la lumière dorée de la Côte d’Azur la plage de Cannes en 1910 ( p.572-573). On y découvre les bâtiments et monuments de France de la période Belle époque avec une prédominance pour les châteaux, casinos, églises, cathédrales et autres grandes places au coeur des villes.

L’introduction, les six essais et les nombreux commentaires détaillés de Sabine Arqué nous racontent les histoires à l’origine de ces images. Les auteurs dressent ici un portrait d’une nation au tournant des deux siècles et de sa touchante insouciance à l’aube de la Première Guerre mondiale. Hommage à cette précieuse période que fut la Belle Époque, cet ouvrage mets en valeur l’attrait éternel de la France dans toute sa beauté, sa culture, ses traditions et son romantisme. Moins facile à porter qu’une encyclopédie, ce livre d’art (32,6 x 7,4 x 46 cm) ) est conçu comme une sorte de musée portatif où le lecteur se prend à rêver. Vous ne serez pas en mesure de consulter cet objet dans le métro, il sera difficile de trouver une bibliothèque pour cela, et vous aurez besoin d’une table pour tourner les pages. Que le livre soit si volumineux est une bonne chose puisque les oeuvres sont reproduites jusque dans moindres détails. France 1900 est donc un livre somptueux, visuellement magnifique, que petits et grands liront et reliront avec intérêt et émerveillement. On le dit et on le redit ici la reproduction et l’impression des photos sont de la plus haute qualité. Plusieurs des illustrations sont présentées ici en doubles pages avec une intensité de couleur remarquable. Si vous aimez l’histoire de France, ce livre est pour vous !

Relié : 636 pages Editeur : TASCHEN; Édition : Multilingues

visuels (c) Taschen