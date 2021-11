« La boussole des émotions » du Docteur Nadia Volf

Connaissez-vous Nadia Volf ? Il s’agit pas moins d’un médecin, professeur agrégé en neuropharmacologie, acupuncteur diplômée interuniversitaire et conférencière internationale. Passionnée par le fonctionnement du corps et l’impact des émotions, elle offre un ouvrage passionnant, avec des illustrations de points d’acupuncture à essayer à la maison.

Un parcours incroyable de la Russie à la France

Avez-vous vécu un traumatisme ? Sans aller jusqu’à là, nous avons tous déjà vécu des épreuves et senti des bouleversements dans notre corps. La somatisation est un phénomène bien connu. Mais saviez-vous que vous pouvez agir sur votre corps, via l’acupression (pression avec les doigts) des points d’acupuncture selon les méridiens connus depuis plusieurs millénaires par la médecine traditionnelle chinoise ? Dans son nouveau livre paru en mars dernier, l’autrice Nadia Volf explique son parcours contrasté et son envie d’apprendre l’acupuncture. Née en 1961 à Saint-Pétersbourg, sa raison de vivre est de soigner. Alors qu’elle n’est âgée d’à peine 13 ans et vit en Russie, son père contracta une congestion pulmonaire très grave, puis une violente crise d’asthme. Après 10 jours très difficiles, seule un médecin femme acupunctrice arriva à le sauver. Nadia Volf lui demanda de lui apprendre l’acupuncture, au cas où son père serait à nouveau souffrant. Nadia alla également à la faculté de médecine, et arrivera en France en 1990 pour tout reconstruire. Toutes ses expériences et ses études très vastes lui permettent d’être aujourd’hui un médecin incontournable et d’avoir une vision à 360° du corps humain et des émotions.

Accepter les émotions et faire de notre corps un allié

Les enseignements de Nadia Volf sont précis comme précieux. Cette dernière raconte ses maîtres acupuncteurs et relate les nombreuses expériences scientifiques qui prouvent les bienfaits de l’acupuncture. Dans son nouvel ouvrage, elle offre des schémas de points faciles à activer soi-même : une mine d’or en ces temps compliqués ! Par exemple, activer le point Portail de la crise, à 7 travers de doigt du poignet permet de gérer les pensées et les émotions en temps de crise. Dans la première moitié de l’ouvrage, l’autrice explique comment traiter les peines de cœur via l’acupuncture. La deuxième partie est consacrée à l’acupuncture comme « une science ancestrale et moderne« , tandis que la troisième partie nous guide dans une approche globale des peines de cœur et de la recherche du bonheur. Nadia Volf a une belle écriture, concise, simple et généreuse . Ses mots nous apaisent tandis qu’elle nous amène en voyage avec passion dans le corps humain et les bienfaits de l’acupuncture. Son livre « La boussole des émotions » est un essentiel pour mieux comprendre les impacts des émotions sur le corps humain et son fonctionnement. Cette bible en temps de crise est l’ouvrage idéal pour aller à la rencontre de Nadia Volf, jusqu’à découvrir et tester soi-même l’acupuncture via l’acupression !

Visuel : © Tom Volf