« Inépuisables », plongée dans la bibliothèque de Vivian Gornick

Les Editions Rivages publient le tout nouveau livre de la journaliste et autrice féministe américaine Vivian Gornick, Inépuisables, Notes de (re)lectures, un ouvrage dans lequel sont condensés chroniques et réflexions autour de livres qui ont marqués sa vie de femme et de lectrice.

Les lecteurs avides et gourmands connaissent tous ce sentiment : être tenté de relire un livre que l’on a tant aimé, replonger dans une histoire, retrouver des personnages qui nous ont tant accompagnés que quelque chose s’est créé, presque de l’ordre de l’intime.

Vivian Gornick, journaliste, écrivaine, féministe, découverte en France grâce aux traductions récentes de deux de ses ouvrages autobiographiques (Attachement féroce, Ed. Rivages, 2017, La femme à part, Ed. Rivages, 2018), est de ceux.elles pour qui les livres possèdent une place importante, centrale, dans l’existence. Dans Inépuisables, Notes de (re)lectures, l’écrivaine américaine dépose sur papier ses réflexions sur des livres qu’elle avait aimé jeune et sur lesquels elle est revenu plus tard, le bénéfice de l’âge de l’expérience changeant parfois radicalement le sentiment qu’elle avait gardé de ces ouvrages.

Ainsi, de Colette à Marguerite Duras ou Doris Lessing, les lecteurs découvrent un pan de Gornick qu’ils ne connaissaient peut-être pas d’elle : celui de la critique littéraire, passionnée, éclairée, formidablement intelligente.

Inépuisables, Notes de (re)lectures, Vivian Gornick, Editions Rivages, 196 pages, 20€.

Traduction : Laetitia Devaux

Parution : octobre 2020

Couverture : ©DR