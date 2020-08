« Radical » : La passion politique dans la France d’aujourd’hui par Tom Connan

Après nous avoir emmené à HEC dans Le Camp en 2017,Tom Connan, 26 ans et chroniqueur à Sud Radio, nous emmène à Sciences-po et à son inverse avec Radical. L’histoire d’une passion amoureuse qui brûle à la flamme du radicalisme politique.

Etudiant méritant à Sciences po Paris, Nicolas vit chez sa mère en banlieue et fait studieusement la route chaque jour pour apprendre des choses qui l’intéressent, rue Saint-Guillaume. D’origine juive, soutenu par une mère intelligente, mais conscient de ne pas avoir le milieu social aisé de la plupart de ses collègues, il est à l’aise avec le centrisme un peu élitiste de son école. Jusqu’au jour où il rencontre Harry sur une application de dating gay. Plus jeune que lui encore, ivre de rage et de colère, Harry a quitté son foyer plutôt gauchiste pour vivre seul et est en pleine dérive suprêmatiste et nationaliste. Leur rencontre est au début un débat passionné d’idées dans une France marquée par le mouvement des Gilets Jaunes et c’est seulement après que le sexe vient, comme une révélation pour Nicolas…

Ecrit de manière brute, sans aucun détour stylistique ou effet de manche de structure, Radical est l’histoire d’une rencontre amoureuse de deux jeunes hommes qui se penchent encore sur l’état politique de leur pays. En ce sens, être raciste, suprêmatiste, nationaliste acquiert au fil des pages une sorte d’aura, même si elle se révèle de plus en plus destructrice. En face, le héros est réellement sympathique, d’autant plus que ses excellentes capacités d’analyse sont chamboulées par les sentiments. Quand l’extrémisme idéologique d’aujourd’hui souffle sur les braises de la passion, le lecteur se trouve plongé dans un tourbillon de sentiments forts et souvent destructeurs. Un roman révélateur de l’état de conscience politique des jeunes gens, quand ces derniers ont encore une conscience politique…

Tom Connan, Radical, Albin Michel, 336 pages, 19.90, euros. Sortie le 19 août 2020.

visuel : couverture du livre