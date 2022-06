« Le Paquebot » de Pierre Assouline : Soleil couchant sur l’europe

Dans son nouveau roman, Pierre Assouline place un érudit sur un paquebot qui lie Marseille et le Japon en 1932. Une traversée nostalgique, riche de rencontres éclairant le « déclin de l’Occident ».

Le rythme lancinant des vagues

1932, la crise économique a percuté une Europe qui ne se remet pas de la Première Guerre mondiale. Le bibliophile et érudit déjà vieillissant, Jacques-Marie Bauer, embarque à Marseille sur un paquebot qui doit le mener au Japon : le Georges Philippar. C’est une ville, un microcosme et aussi un fleuron de technologie et de luxe qui lui permet de faire chaque jour ses longueurs rituelles dans la piscine. Un peu sauvage et assez angoissé, notamment face aux soucis techniques qui apparaissent sur le paquebot, il maintient secret l’objectif de son voyage et rencontre une kyrielle de personnages représentatifs de son temps : la jeune, moderne et irrésistible Anaïs, qui n’hésite pas à se moquer de lui, aussi bien que le pianiste Sokolowski…

Titanic pas express…

Plantant un rythme lancinant qui alimente un climat de mystère sur ce gros Paquebot venu d’un passé nostalgique, Pierre Assouline fait remonter chez les lecteurs des références et des souvenirs d’une Europe révolue : Titanic et grandes enquêtes de Hercule Poirot, aussi bien que rencontres très psychologiques des personnages des romans de Stefan Zweig affleurent dans ce roman qui nous emmène inlassablement vers un naufrage annoncé. Une valse lente et tragique, bien exécutée.

Pierre Assouline, Le Paquebot, Gallimard, collection « Blanche », 416 p., sortie le 13 mars 2022. 21 euros.

visuel (c) Couverture du livre