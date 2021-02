« Il est 14h, j’enlève ma culotte » de Zoé Vintimille, brèves de désir

Sous sa couverture jaune citron et son titre joliment provocateur, Il est 14h, j’enlève ma culotte est le premier livre de Zoé Vintimille. Des fragments amoureux et crus, à découvrir aux éditions de La Musardine.

Fragments d’intimité, les textes courts et percutants de Zoé Vintimille sont des aveux. Mais ce sont aussi, dans des mots crus et personnels, des notes de bas de pages à de longues nuits de sexe, des siestes crapuleuses et aussi à des désirs interrompus ou inassouvis. Dans un français contemporain et légèrement contemplatif, l’auteure livre sans retenue ses penses et ses sensations sexuelles et sensuelles. Elle se regarde désirer, jouir mais aussi être frustrée ou faire les mauvais choix.

Les images sont sans filtre, les fantasmes partagés simplement et les aphorismes sont percutants. Dans ce recueil plein de vie et d’envies, Zoé Vintimille se livre avec une authenticité frappante dans un texte si personnel qu’il se met à résonner vers l’universel. Un hymne bienvenu aux pulsions accueillies et recueillies.

Il est 14 h, j’enlève ma culotte, par Zoé Vintimille – Lu par Ophélia Kolb from La Musardine on Vimeo.

Zoé Vintimille, Il est 14h, j’enlève ma culotte, La Musardine, 128 p., Sortie le 20 janvier 2021. 10 euros.

visuel : couverture du livre