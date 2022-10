Comprendre les racines et le sens du soulèvement actuel en Iran

Ata Ayati et David Rigoulet-Roze décrivent quatre décennies de tourments dans La République Islamique d’Iran en crise systémique. Cet ouvrage multidisciplinaire publié cet été aborde les difficultés politiques, économiques, environnementales, diplomatiques de l’Iran. Un livre très instructif pour comprendre les racines et le sens du soulèvement actuel.

par Jean-Marie Chamouard

L’Iran face à une crise multiforme

L’Iran, une société aux abois, un régime obsédé par sa simple survie. Dès l’introduction Ata Ayati donne le ton: la République Islamique d’Iran est dans l’impasse. Sur le plan extérieur l’Iran est isolé, il doit naviguer dans le chaos Moyen Oriental. Depuis la révolution de 1979 sa politique étrangère a oscillé entre transgressions et non alignement mais sa diplomatie est peut être plus prudente qu’on ne le pense généralement. L’économie iranienne est fragilisée par sa dépendance aux hydrocarbures, le népotisme, la corruption. Sous le coup de sévères sanctions américaines elle est au bord de l’effondrement avec une paupérisation dramatique de la population. Un nouvel accord sur le nucléaire permettrait de lever les sanctions et de soulager le pays mais la possibilité d’un accord parait très incertaine. La perte de confiance entre les négociateurs, le retour au pouvoir des conservateurs, l’avancement du programme nucléaire iranien compromettent un tel accord. Un article est consacré aux sévères problèmes environnementaux: l’impact du réchauffement climatique est majeur en Iran comme le sont la pollution de l’air, le stress hydrique, la désertification. L’environnement est donc une vulnérabilité supplémentaire pour le pays. Même le clergé est en difficulté: du fait de sa proximité avec le pouvoir de certains imams, il a perdu son autorité et son influence spirituelle. L’Iran, un pays en crise et pourtant… sa population est éduquée, les femmes sont majoritaires à l’université, son cinéma rayonne à l’étranger.

Un panorama très complet de la situation iranienne

Cet ouvrage donne un point de vue très complet sur la situation actuelle de la République Islamique d’Iran. Certains articles sont de grande qualité comme ceux traitant de l’économie ou de la diplomatie. D’autres consacrés aux gardiens de la révolution ou au clergé chiite sont très approfondis, très fouillés mais d’un abord plus difficile. Le texte de Mohsen Mottaghi sur «la reconfiguration du champ intellectuel religieux» est passionnant. Remarquable également celui consacré au cinéma: il montre comment le cinéma iranien,, à l’intérieur et dans la diaspora s’est emparé des sujets sociétaux , en particulier de la condition féminine. Les illustrations sont relativement peu nombreuses. Introduire des documents d’archive dans le livre était une bonne idée. Ainsi le rapport provisoire écrit en 1979 pour le Conseil de l’Europe montre que dès les premiers mois la révolution a été confisquée par les religieux provoquant répression et atteintes aux libertés.

L’article de Farhad Khosrokhavar, «L’Iran une société aux abois», éclaire les manifestations actuelles. La déception est immense après l’échec des réformateurs et des mouvements sociaux. Le régime est devenu illégitime ne tenant que par la répression. L’islam politique est déconsidéré et même les mosquées sont souvent vides. Le barrage de la répression cédera t’il? Probablement. Tôt ou tard! Espérons-le.

Sous la direction d’Ata Ayati et de David Rigoulet-Roze , La République Islamique d’Iran en crise systémique, quatre décennies de tourments, éditions L’Harmattan, 334 pages, 29,5 euros, sortie le 12 Juillet 2022

Visuel : Couverture de l’ouvrage