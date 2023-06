Anna Pavlova, L’Incomparable, par Martine Planells

Les éditions Gremese viennent de rééditer la monographie de la danseuse russe Anna Pavlova signée de la spécialiste de la danse Martine Planells, corrigée, mise à jour et complétée par des annexes et des notices sur les personnalités du milieu artistique de son temps.

Ballets Russes

La danseuse classique que le monde entier a familièrement et respectueusement appelée La Pavlova (1881-1931), à l’instar des stars et divas l’ayant précédée dans l’art et avec lesquelles elle a partagé la célébrité – Maria Malibran (1808-1936), Sarah Bernhardt (1844-1923), Eleonora Duse (1858-1924) –, n’a pas seulement été une ballerine du niveau de Marie Taglioni (1804-1884), Fanny Elssler (1810-1884) ou Carlotta Grisi (1819-1899). En 1900, au Mariinsky, comme, du reste à Garnier, danseurs et danseuses ne pouvaient exercer, encore moins percer, sans un puissant ou fortuné protecteur. Pavlova en eut deux : Victor Dandré et, dans une moindre mesure Serge de Diaghilev. Le premier, toute sa carrière, lui prodigua aide et conseils. Bien qu’il fût présenté comme son époux, Martine Planells n’a pas trouvé trace de leur mariage. L’imprésario Sol Hurok reconnut avoir répandu en 1925 la rumeur d’un mariage secret entre Anna Pavlova et Victor Dandré.

Anna Pavlova fut littéralement affichée par Diaghilev pour annoncer sa participation (un temps procrastinée) à la Saison 1909 des Ballets Russes au Châtelet, ce que montre le “charmant dessin au fusain et à la craie blanche” de Valentin Serov la représentant dans Chopiniana, placardé sur les colonnes Morris parisiennes, dont le théâtre conserve un précieux exemplaire. Que ce soit avec la troupe de Diaghilev ou avec celle formée par Dandré, la ballerine tira profit de la renommée des danseurs formés à Saint-Petersbourg – réputation perpétuée par l’exil de nombre d’entre eux au moment de la Révolution, ravivée par le passage à l’ouest de Noureev en 1961 et la défection de Baryshnkikov en 1974. Outre Diaghilev et Dandré, qui avaient le sens de la publicité, Sol Hurok, grand agent et producteur artistique américain d’origine russe, organisa les tournées internationales de Pavlova comme il le fit par ailleurs pour Isadora, Wigman, Escudero, Carmen Amaya, Katherine Dunham, les Ballets Russes de Monte Carlo, Margot Fonteyn, etc.

La Mort du cygne